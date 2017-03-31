Новосибирский зоопарк сделал бесплатным вход для пенсионеров, об этом сообщается на сайте зверинца. Бесплатный вход действует с 3 по 23 апреля при предъявлении пенсионного удостоверения.

Напомним, ранее Зоопарк объявил конкурс на лучший скворечник. В нем примут участие 110 творений новосибирцев. А также ранее в зоопарке самка кенгуру выгнала из своей сумки детеныша.