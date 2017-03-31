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13:44 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский зоопарк сделал бесплатным вход для пенсионеров

Бесплатный вход будет действовать при предъявлении удостоверений, добавили в зверинце.

Новосибирский зоопарк сделал бесплатным вход для пенсионеров, об этом сообщается на сайте зверинца. Бесплатный вход действует с 3 по 23 апреля при предъявлении пенсионного удостоверения.

Напомним, ранее Зоопарк объявил конкурс на лучший скворечник. В нем примут участие 110 творений новосибирцев. А также ранее в зоопарке самка кенгуру выгнала из своей сумки детеныша.

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