Татарстан стал вторым в России по организации спортивных мероприятий
(Казань, 31 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Татарстан занял второе место среди регионов России по организации спортивных мероприятий в 2016 году. Об этом на
(Казань, 31 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Татарстан занял второе место среди регионов России по организации спортивных мероприятий в 2016 году. Об этом на
«В Москве проходит итоговая коллегия Министерства спорта России, на которой Татарстану вручили кубок и диплом за второе место в стране по организации спортивных соревнований по итогам 2016 года», — рассказал первый замминистра.
«Первое место мы уступили Краснодарскому краю», — добавил Шайхутдинов.