В Нижегородской области закроют социальный центр, в котором убили ребенка
Министерство социальной политики Нижегородской области заявило, что решило закрыть
Министерство социальной политики Нижегородской области заявило, что решило закрыть
Ранее управление СК по Нижегородской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 15-летней девушки, которая подозревается в убийстве ребенка в реабилитационном центре для несовершеннолетних в городе Княгинино. По версии следствия, она зашла в спальную комнату, где находились две малолетние девочки, и
Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области проводит проверку для оценки действий сотрудников центра после произошедшего в нем убийства. Ситуация также находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в регионе.
После произошедшего изначально было принято решение приостановить деятельность
«Считать ликвидацию
В СУСК РФ по региону в свою очередь сообщили РИА Новости, что уголовное дело в отношении 15-летней девушки пока находится в производстве.