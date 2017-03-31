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14:04 (мск), источник: РИА Новости

В Нижегородской области закроют социальный центр, в котором убили ребенка

Министерство социальной политики Нижегородской области заявило, что решило закрыть социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Княгининском районе, где произошло убийство 7-летней девочки.

Ранее управление СК по Нижегородской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 15-летней девушки, которая подозревается в убийстве ребенка в реабилитационном центре для несовершеннолетних в городе Княгинино. По версии следствия, она зашла в спальную комнату, где находились две малолетние девочки, и из-за малозначительного повода задушила одну из них. Подозреваемую задержали 5 февраля. Позже Княгининский районный суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области проводит проверку для оценки действий сотрудников центра после произошедшего в нем убийства. Ситуация также находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в регионе.

После произошедшего изначально было принято решение приостановить деятельность социально-реабилитационного центра, теперь его закроют полностью.

«Считать ликвидацию социально-реабилитационного центра “Пеликан” Княгининского района возможной», — говорится в постановлении минсоцполитики. Уточняется, что при ликвидации «Пеликана», несовершеннолетних будут направлять в аналогичный центр «Остров надежды», который расположен в соседнем Большемурашкинском районе области.

В СУСК РФ по региону в свою очередь сообщили РИА Новости, что уголовное дело в отношении 15-летней девушки пока находится в производстве.

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