Атлантический циклон принесет тепло в Петербург и Ленинградскую область

В наш регион идет циклон из Атлантики. Его влияние жители Ленинградской области почувствуют сегодня. Если ночью в восточных районах еще до −10…−15 градусов и без осадков, то в западных −3…−8 и снег.

Зато днем, когда западный циклон займет всю территорию области, зимние холода уйдут, и почти везде ожидается плюсовая температура.

В Петербург циклон тоже принесет потепление. В выходные повышение температуры продолжится, следующий западный циклон принесет еще одну порцию теплого воздуха.