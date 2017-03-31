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16:02 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

Атлантический циклон принесет тепло в Петербург и Ленинградскую область

Синоптики ждут изменения погоды.

Источник: РИА "Новости"

В наш регион идет циклон из Атлантики. Его влияние жители Ленинградской области почувствуют сегодня. Если ночью в восточных районах еще до −10…−15 градусов и без осадков, то в западных −3…−8 и снег.

Зато днем, когда западный циклон займет всю территорию области, зимние холода уйдут, и почти везде ожидается плюсовая температура.

В Петербург циклон тоже принесет потепление. В выходные повышение температуры продолжится, следующий западный циклон принесет еще одну порцию теплого воздуха.

Без осадков снова не обойдется, зато в воскресенье на юге области до +10. Это уже начало настоящей весны, считают специалисты метеоцентра.

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