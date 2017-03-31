В России нашелся двойник Димаша Кудайбергенова
Танцор Михайловского театра имеет сходства с исполнителем.
Танцор Михайловского театра имеет сходства с исполнителем.
Казахстанский исполнитель Димаш Кудайбергенов победил в номинации «Самый популярный исполнитель Азии» (Best Asia Popular Singer) в Китае. Премию China Top music Awards называют китайской премией «Грэмми». Она считается самым выдающимся событием в китайском музыкальном сообществе.
После завоевания китайского «Грэмми» Димаш Кудайбергенов обрел еще большую популярность. Лицо казахстанского певца появилось на одном из самых больших