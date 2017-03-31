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14:09 (мск), источник: Nur.kz

В России нашелся двойник Димаша Кудайбергенова

Танцор Михайловского театра имеет сходства с исполнителем.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайбергенов победил в номинации «Самый популярный исполнитель Азии» (Best Asia Popular Singer) в Китае. Премию China Top music Awards называют китайской премией «Грэмми». Она считается самым выдающимся событием в китайском музыкальном сообществе.

После завоевания китайского «Грэмми» Димаш Кудайбергенов обрел еще большую популярность. Лицо казахстанского певца появилось на одном из самых больших LED-экранов в центре Нью-Йорка. Так же в интернете увеличилось количество фотографий Кудайбергенова, ну конечно же вместе с ними появились и двойники нашего соотечественника.

В социальных сетях обнаружили похожего на Димаша артиста. Им оказался Джулиан Маккей, который является танцором в Михайловском театре в городе Санкт-Петербург.
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