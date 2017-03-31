В России нашелся двойник Димаша Кудайбергенова

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайбергенов победил в номинации «Самый популярный исполнитель Азии» (Best Asia Popular Singer) в Китае. Премию China Top music Awards называют китайской премией «Грэмми». Она считается самым выдающимся событием в китайском музыкальном сообществе.

После завоевания китайского «Грэмми» Димаш Кудайбергенов обрел еще большую популярность. Лицо казахстанского певца появилось на одном из самых больших LED-экранов в центре Нью-Йорка. Так же в интернете увеличилось количество фотографий Кудайбергенова, ну конечно же вместе с ними появились и двойники нашего соотечественника.