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14:25 (мск), источник: ИА REGNUM

Проблемным семьям Южного Урала добавили контролёров

МЧС добавится к проверяющим неблагополучных граждан на периферии Челябинской области.

Неблагополучные семьи Златоустовского городского округа будут поставлены на контроль службой Государственного пожарного надзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Так, в одном из частных домов Златоуста было проведено обследование. Выяснилось, что печь в доме растрескалась и пришла в негодность. Возникшую дыру в ее торце хозяйка заткнула бумагой и продолжила использовать печь. Информация о неблагополучии была передана инспекторам по делам несовершеннолетних, которые наведались в семью и отобрали детей. Годовалый малыш был помещен в больницу, а двоих детей постарше разместили в приюте.

Сотрудники МЧС по Челябинской области сообщают, что иногда на родителей действует угроза изъятия детей и они начинают устраивать свою жизнь, находить работу, перестают злоупотреблять алкоголем, но бывает, что предупреждения бесполезны, и чтобы не доводить до беды, детей лучше обезопасить, поместив в государственное учреждение.

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