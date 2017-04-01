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18:33 (мск), источник: Om1.ru

В Омске потеплеет только к 6 апреля

Омичи пережили самый ветреный день периода циклонов, а в воскресенье нам предстоит столкнуться с самым холодным днём.

Через территорию Омской области сейчас один за одним проходят циклоны. Как поясняет Обь-Иртышская гидрометеослужба, именно этим и вызвана непогода в регионе.

30 марта в Омской области наблюдался такой сильный ветер, что пришлось объявить штормовое предупреждение. Самые сильные порывы — 24 м/с — метеорологи зарегистрировали в Павлоградском и Одесском районах. Чуть тише — от 21 до 23 м/с — был ветер в Шербакуле, Русской Поляне, Черлаке и Полтавке. Жителям Омска ещё повезло: скорость ветра составила 19 м/с.

Наталия Криворучко, начальник Обь-Иртышского УГМС:

 — К сожалению, и первый день весны — 1 апреля, не порадует омичей весенним теплом. Ожидаются осадки, ветер северо-западного направления 7−12 м/с, в отдельных районах порывы до 21 м/с. Температура ночью −5…−10°, в юго-восточных районах до 0°, днём 0…-5°. Но самым холодным днём этого периода будет воскресенье 2 апреля, когда температура воздуха понизится ночью до −6…−11°, при прояснении до -16°, днём будет −1…−6 градусов.

В начале новой рабочей недели по-прежнему будет холодно.

Ольга Демидова, начальник отдела метеорологических прогнозов:

 — С прохождением циклонов ожидается неустойчивый характер погоды с осадками разной интенсивности, резкими колебаниями температуры воздуха, гололедными явлениями, в отдельные дни — с сильным ветром. Будет наблюдаться постепенное понижение температуры воздуха.

Весеннее тепло к омичам придёт только в четверг, 6 апреля.

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