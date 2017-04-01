В Омске потеплеет только к 6 апреля
Омичи пережили самый ветреный день периода циклонов, а в воскресенье нам предстоит столкнуться с самым холодным днём.
Омичи пережили самый ветреный день периода циклонов, а в воскресенье нам предстоит столкнуться с самым холодным днём.
Через территорию Омской области сейчас один за одним проходят циклоны. Как поясняет
30 марта в Омской области наблюдался такой сильный ветер, что пришлось объявить штормовое предупреждение. Самые сильные порывы — 24 м/с — метеорологи зарегистрировали в Павлоградском и Одесском районах. Чуть тише — от 21 до 23 м/с — был ветер в Шербакуле, Русской Поляне, Черлаке и Полтавке. Жителям Омска ещё повезло: скорость ветра составила 19 м/с.
Наталия Криворучко, начальник
— К сожалению, и первый день весны — 1 апреля, не порадует омичей весенним теплом. Ожидаются осадки, ветер
В начале новой рабочей недели
Ольга Демидова, начальник отдела метеорологических прогнозов:
— С прохождением циклонов ожидается неустойчивый характер погоды с осадками разной интенсивности, резкими колебаниями температуры воздуха, гололедными явлениями, в отдельные дни — с сильным ветром. Будет наблюдаться постепенное понижение температуры воздуха.
Весеннее тепло к омичам придёт только в четверг, 6 апреля.