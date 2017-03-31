В Волгоградской области со дна Волги подняли затонувший теплоход

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, судно было обнаружено во втором полугодии 2016 года в Краснослободске во время проверки. Кроме него там также были найдены затонувшие корпус дебаркадера и баржа, которые в скором времени тоже будут подняты со дна реки. Прокуратурой был направлен иск в суд о понуждении администрации городского поселения организовать извлечение затонувших судов. «Работа по подъему судов находится у нас на контроле», — добавили в ведомстве.

«Нахождение судов в Волге недопустимо, потому что оказывает крайне негативное воздействие как на водные биоресурсы, так и на окружающую природную среду в целом», — подчеркнули в прокуратуре.