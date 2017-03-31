Воронежцев зовут прибраться в парке «Орленок», сквере «Дубрава» и лесопарке «Оптимист»

В управлении экологии Воронежа с общественниками и инициативными группами обсудили уборку зеленых зон города. Она будет проходить в столице Черноземья до 1 мая. А 8 и 22 апреля состоятся общегородские субботники. В них может принять участие, чтобы сделать областной центр чище, может любой желающий. В субботу, 8 апреля, внимание уделят парку «Орленок», скверу «Дубрава» и лесопарку «Оптимист».

«На озелененных территориях проведут раздельный сбор мусора, — рассказали в мэрии Воронежа. — Для этого закуплены мешки разных цветов».

Сейчас идут переговоры о том, чтобы утилизировать отходы на спецпредприятии.

Отметим, заявить об участии в уборке «Орленка» можно по телефонам: 8 (473)2283174 и 8 (473)2283188. Всех обеспечат инвентарем.