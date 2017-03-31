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13:59 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Горячая линия по весеннему призыву пройдет в Нижнем Новгороде

Специалисты городской администрации ответят на вопросы нижегородцев.

Горячая телефонная линия по весеннему призыву в армию пройдет в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.

Специалисты управления по безопасности и мобилизационной подготовке будут отвечать на вопросы нижегородцев, касающиеся призыву на военную службу. Звонки будут приниматься с 3 апреля по 14 июля с 09:00 до 17:00 по телефону: 419−20−12.

Напомним, что по результатам осеннего призыва 2016 года план по призыву был выполнен в полном объеме, как по количеству, так и по качеству. В частности, по вызовам военных комиссариатов на заседания призывных комиссий прибыло 5230 человек. В Вооруженные Силы было направлено 805 нижегородцев, отсрочки получили 2 922 молодых человека.

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