В Одессу прибыл французский ракетный фрегат «Лафайет»
В Одесском порту пришвартовался ракетный фрегат ВМС Франции «Лафайет». Об этом сообщает «Думская».
В Одесском порту пришвартовался ракетный фрегат ВМС Франции «Лафайет». Об этом сообщает «Думская».
Цель визита — обмен опытом между личным составом фрегата ВМС Франции и украинскими моряками в вопросах организации профессиональной подготовки на кораблях.
Корабль был встречен ракетным катером U153 «Прилуки», а на причале французских моряков ожидал командующий ВМСУ
Назначением кораблей типа фрегат «Лафайет» является несение патрульной службы, обеспечение безопасности судоходства и участие в урегулировании кризисов за пределами Европы. Длина «Лафайета» — 125 м, экипаж — 164 чел.
С конца января корабль выполняет задания командования в водах восточного Средиземноморья. Сразу после визита в Одессу направится в родной Тулон.
Напомним, с 17 по 20 марта в Черном море проходили учения