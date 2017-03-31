В Одессу прибыл французский ракетный фрегат «Лафайет»

Цель визита — обмен опытом между личным составом фрегата ВМС Франции и украинскими моряками в вопросах организации профессиональной подготовки на кораблях.

Корабль был встречен ракетным катером U153 «Прилуки», а на причале французских моряков ожидал командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко.

Назначением кораблей типа фрегат «Лафайет» является несение патрульной службы, обеспечение безопасности судоходства и участие в урегулировании кризисов за пределами Европы. Длина «Лафайета» — 125 м, экипаж — 164 чел.

С конца января корабль выполняет задания командования в водах восточного Средиземноморья. Сразу после визита в Одессу направится в родной Тулон.