В Калининграде готовятся отпраздновать День селедки

Как обычно, калининградцев и гостей города ждёт концертная программа. Выступать артисты будут на двух сценах. Главная (у Военно-морского центра) — для профессионалов, а малая (на территории Старого порта) — для любителей.

Также гости праздника станут свидетелями кулинарной «битвы» между участниками из Паланги, рыболовецкого колхоза «За родину!» и Лондон-паба.

«В выставочном корпусе Пакгауз каждый посетитель сможет примерить костюмы пилотов, сделать селфи на фоне настоящего скафандра для выхода в открытый космос или узнать, как устроен плазменный двигатель ракеты. И, конечно, приглашаем всех желающих стать участниками Открытого чемпионата Дня селёдки по корабельным нардам», — приглашают гостей в музее.

Памятник «Пионерам океанического лова»

10.50 Торжественное возложение цветов всем погибшим в море рыбакам.

Морская администрация порта

10.50 Торжественное построение ветеранов рыболовецких колхозов Калининградской области и Калининградского морского рыбного порта.

11.00 — 11.15 Переход катера с почетными гостями к месту открытия праздника. Перекличка судов. (СРТ-129 — причал Морской администрации порта). Встреча «возвращающихся с путины калининградских рыбаков». (Причал Морской администрации порта).

Набережная исторического флота. Главная сцена

10.00 — 18.00 Рыбный рынок «Старый порт».

10.00 — 18.00 «Корюшка в гостях у селедки». Гости из Паланги, Вильнюса.

10.00 — 18.00 «Селедка в высокой кухне». Впервые лучшие рестораторы представят свои рыбные блюда.

10.00 — 18.00 Ярмарка морских сувениров.

11.30 — 11.45 Торжественная церемония открытия праздника. Вручение традиционных бочек с селедкой почетных гостям праздника.

11.45 -18.00 Гала-концерт «А в небе горит звезда рыбака».

17.00 — 17.30 Церемония награждения победителей праздника.

18:00 Закрытие Народного праздника «День селедки — 2017».

Малая сцена в Старом порту

11.30 — 17.00 «За рыбацким счастьем!» Выступления бардов. Анекдоты, байки, самые неправдивые рыбацкие истории.

Военно-морской центр

10.00 — 18.00 «70 лет стоят «За Родину!» Музыкально-игровая гастрономическая программа от прославленных ветеранов рыболовецкого флота Калининградской области.

10.00 — 18.00 «Суп подводника и плов рыбацкий». Из меню экипажей подводных лодок. Работа военно-полевой кухни.

Главный корпус

Экспозиция «Глубина»

10.00 — 18.00 Анонс выставки «Титаника». Что осталось за кадром фильма? Эксклюзивные фотографии съемок знаменитых фильмов о затонувшем лайнере.

13.30 — 18. 00 «В гидронавты б я пошел… » Уникальная возможность посетить кабину легендарных глубоководных обитаемых аппаратов «МИР» и «Пайсис». (Условия акции — у администратора экспозиции).

2-й, 3-й этажи

10.00 — 18.00 «Лаборатории планеты «Океан». Интерактивные занятия для любознательных. Лабораторные опыты. Посещение маяка.

Аквариумный зал

10.00 — 18.00 «Загадки океана». Интерактивные мастер-классы и викторины для детей.

Выставочные корпуса «Морской Кенигсберг-Калининград», «Пакгауз»

Морской Кенигсберг-Калининград

10.00 — 18.00 «Не упади за борт!» К услугам посетителей — интерактивная кабина путешествий.

«Гости командорских островов». Фотовыставка ко Дню птиц из Государственного биосферного заповедника «Командорский».

Пакгауз

10.00 — 18.00 «Встречаемся на орбите!» Супер-мега-уникальная совместная выставка с Мемориальным музеем космонавтики «Прорыв в космос». Лондон-Москва-Калининград.

10.00 — 18.00 Караоке «Рыба, пой!».

СРТ-129

11.00 — 18.00 «Эх, хвост, чешуя!» Мастер-класс по разделке рыбы на палубе СРТ-129.

11.00 — 18.00 «Большая рыбалка». Мастер-классы и интерактивные занятия.

НИС «ВИТЯЗЬ»

10.00 — 18.00 «Там, где бьется сердце корабля». Эксклюзивная экскурсия в машинное отделение судна.

10.00 — 18.00 «Посторонним вход разрешен!» Эксклюзивные экскурсии в самые потаенные уголки корабля.

10.00 — 18.00 Коктейль-бар «FISHка». Философия позитива от судовых стюартов и компании «Табаско».

10.00 — 18.00 «Годен ли быть моряком?» Тест на профпригодность в судовом медблоке.

10.00 — 18.00 «Кости на бак!» Открытый Чемпионат праздника по корабельным нардам. (Салон команды).

10.00 — 18.00 «Грузите селедку бочками!» Работа судовой радиорубки. (Шлюпочная палуба).

10.00 — 18.00 «Пишу тебе с далеких островов… » Литературная гостиная НИС «Витязь». Уникальная возможность посетить судовую библиотеку.

10.00 — 18.00 «Музыкальный салон». На волне популярных мелодий, живая музыка. (Кают-компания).

10.00 — 18.00 «Чай по-капитански». Чаепитие в компании с капитаном НИС «Витязь» под звуки патефона.

11.00 — 17.00 «Рыбацкое счастье». Лотерея для посетителей музейных объектов на палубе НИС «Витязь».

НИС «Космонавт Виктор Пацаев»

10.00 — 18.00 «Позывной — янтарь». Знакомьтесь: наши земляки-космонавты!

10.00 — 18.00 «Знак ГТО на груди у него… » Сдача нормативов спортивного комплекса. (Спортгородок).

Детские площадки (Территория у СРТ-129, Главного корпуса, Морской администрации порта.)

10.00 — 17.00 «Сегодня салага — завтра капитан». Интерактивные занятия с детьми.