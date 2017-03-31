В Калининграде готовятся отпраздновать День селедки
Музей Мирового океана готовится принять гостей традиционного весеннего праздника «День селедки». Праздничные гуляния развернутся на набережной Петра Великого 8 апреля, сообщает
Музей Мирового океана готовится принять гостей традиционного весеннего праздника «День селедки». Праздничные гуляния развернутся на набережной Петра Великого 8 апреля, сообщает
Как обычно, калининградцев и гостей города ждёт концертная программа. Выступать артисты будут на двух сценах. Главная (у
Также гости праздника станут свидетелями кулинарной «битвы» между участниками из Паланги, рыболовецкого колхоза «За родину!» и
«В выставочном корпусе Пакгауз каждый посетитель сможет примерить костюмы пилотов, сделать селфи на фоне настоящего скафандра для выхода в открытый космос или узнать, как устроен плазменный двигатель ракеты. И, конечно, приглашаем всех желающих стать участниками Открытого чемпионата Дня селёдки по корабельным нардам», — приглашают гостей в музее.
Памятник «Пионерам океанического лова»
10.50 Торжественное возложение цветов всем погибшим в море рыбакам.
Морская администрация порта
10.50 Торжественное построение ветеранов рыболовецких колхозов Калининградской области и Калининградского морского рыбного порта.
11.00 — 11.15 Переход катера с почетными гостями к месту открытия праздника. Перекличка судов. (СРТ-129 — причал Морской администрации порта). Встреча «возвращающихся с путины калининградских рыбаков». (Причал Морской администрации порта).
Набережная исторического флота. Главная сцена
10.00 — 18.00 Рыбный рынок «Старый порт».
10.00 — 18.00 «Корюшка в гостях у селедки». Гости из Паланги, Вильнюса.
10.00 — 18.00 «Селедка в высокой кухне». Впервые лучшие рестораторы представят свои рыбные блюда.
10.00 — 18.00 Ярмарка морских сувениров.
11.30 — 11.45 Торжественная церемония открытия праздника. Вручение традиционных бочек с селедкой почетных гостям праздника.
11.45 -18.00
17.00 — 17.30 Церемония награждения победителей праздника.
18:00 Закрытие Народного праздника «День селедки — 2017».
Малая сцена в Старом порту
11.30 — 17.00 «За рыбацким счастьем!» Выступления бардов. Анекдоты, байки, самые неправдивые рыбацкие истории.
10.00 — 18.00 «70 лет стоят «За Родину!»
10.00 — 18.00 «Суп подводника и плов рыбацкий». Из меню экипажей подводных лодок. Работа
Главный корпус
Экспозиция «Глубина»
10.00 — 18.00 Анонс выставки «Титаника». Что осталось за кадром фильма? Эксклюзивные фотографии съемок знаменитых фильмов о затонувшем лайнере.
13.30 — 18. 00 «В гидронавты б я пошел… » Уникальная возможность посетить кабину легендарных глубоководных обитаемых аппаратов «МИР» и «Пайсис». (Условия акции — у администратора экспозиции).
2-й, 3-й этажи
10.00 — 18.00 «Лаборатории планеты «Океан». Интерактивные занятия для любознательных. Лабораторные опыты. Посещение маяка.
Аквариумный зал
10.00 — 18.00 «Загадки океана». Интерактивные
Выставочные корпуса «Морской Кенигсберг-Калининград», «Пакгауз»
Морской
10.00 — 18.00 «Не упади за борт!» К услугам посетителей — интерактивная кабина путешествий.
«Гости командорских островов». Фотовыставка ко Дню птиц из Государственного биосферного заповедника «Командорский».
Пакгауз
10.00 — 18.00 «Встречаемся на орбите!»
10.00 — 18.00 Караоке «Рыба, пой!».
СРТ-129
11.00 — 18.00 «Эх, хвост, чешуя!»
11.00 — 18.00 «Большая рыбалка».
НИС «ВИТЯЗЬ»
10.00 — 18.00 «Там, где бьется сердце корабля». Эксклюзивная экскурсия в машинное отделение судна.
10.00 — 18.00 «Посторонним вход разрешен!» Эксклюзивные экскурсии в самые потаенные уголки корабля.
10.00 — 18.00
10.00 — 18.00 «Годен ли быть моряком?» Тест на профпригодность в судовом медблоке.
10.00 — 18.00 «Кости на бак!» Открытый Чемпионат праздника по корабельным нардам. (Салон команды).
10.00 — 18.00 «Грузите селедку бочками!» Работа судовой радиорубки. (Шлюпочная палуба).
10.00 — 18.00 «Пишу тебе с далеких островов… » Литературная гостиная НИС «Витязь». Уникальная возможность посетить судовую библиотеку.
10.00 — 18.00 «Музыкальный салон». На волне популярных мелодий, живая музыка. (Кают-компания).
10.00 — 18.00 «Чай по-капитански». Чаепитие в компании с капитаном НИС «Витязь» под звуки патефона.
11.00 — 17.00 «Рыбацкое счастье». Лотерея для посетителей музейных объектов на палубе НИС «Витязь».
НИС «Космонавт Виктор Пацаев»
10.00 — 18.00 «Позывной — янтарь». Знакомьтесь: наши
10.00 — 18.00 «Знак ГТО на груди у него… » Сдача нормативов спортивного комплекса. (Спортгородок).
Детские площадки (Территория у СРТ-129, Главного корпуса, Морской администрации порта.)
10.00 — 17.00 «Сегодня салага — завтра капитан». Интерактивные занятия с детьми.