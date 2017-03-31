Красноярец вывел в Таиланд 280 млн рублей через фирмы-однодневки

45-летнего жителя Красноярска подозревают в создании схемы по выводу 280 млн рублей через фиктивные сделки на счета компаний в Таиланде. Информация об этом появилась на сайте Сибирского таможенного управления.

Для перечисления средств на счета зарубежных компаний использовались фирмы, зарегистрированные на подставных лиц — мужчин и женщину, проживающих в городе Бийске Алтайского края. Таможенники установили, что к деятельности фирм и руководству ими фиктивные учредители отношения не имели.

«В подтверждение незаконных финансовых операций в банки предоставлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о заключении мнимых сделок с компаниями Таиланда на поставку товаров народного потребления», — говорится в сообщении пресс-службы сибирской таможни.

Возбуждено 11 уголовных дел по ч. 2 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размере.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.