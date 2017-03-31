Новосибирские ученые готовятся к испытаниям препарата от рака молочной железы

Научная случайность открыла дверь в мир глобальных исследований. Несколько лет назад, изучая грудное молоко человека, новосибирские ученые заметили в его составе необычный белок. Короткий пептид так влияет на раковые клетки, что те сами — можно сказать, добровольно — постепенно гибнут. Токсичных отходов не оставляют, здоровые клетки не тронуты. Чудо-белок научились выращивать. Заложили в основу лекарства.

Ольга Дурных, корреспондент: «В лекарственной форме лактаптин выглядит вот так — небольшой бутылёк с прозрачной жидкостью. Это раствор для внутривенных инъекций. Доклинические испытания препарата проводили на мышах. В некоторых случаях опухоль уменьшалась более чем в два раза».

Первое, что проверили — безопасность лекарства, есть ли побочные эффекты. А уже после — бьет ли препарат в цель. Бьет, но не в каждую одинаково точно.

Елена Кулигина, старший научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН: «Мы брали и рак легкого, и рак печени в культуре, и рак молочной железы. И уже на стадии клеточных испытаний мы выяснили, что наиболее чувствительны к нашему препарату клетки рака молочной железы».

Для клинических испытаний планируют набрать 30−50 добровольцев. Первая стадия обычно длится около года. Впрочем, ученые оговариваются. Случаев, когда лекарство «сходит с дистанции» на этом этапе — немало.

Владимир Рихтер, руководитель лаборатории Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН: «Мы не позиционируем наше средство как нечто волшебное. Будущее возможное применение — это как дополнительное средство терапии либо применение в комбинированной терапии опухоли наряду с другими препаратами. В том числе химиотерапевтическими препаратами, наряду с такими методами как хирургическое вмешательство».

Сейчас ждут разрешения на клинические испытания от Минздрава. И финансирования. Надо около 250 тысяч евро. Потенциальный инвестор есть.