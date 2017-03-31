Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Предсказавший триумф Трампа ученый сделал прогноз для Ле Пен
Трамп рассказал о предстоящей «очень тяжелой» встрече
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии страны - СМИ
СМИ о храбрящемся Путине и усталом Медведеве
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: все двигатели для ракет России оказались бракованными
Храбрящийся Путин, усталый Медведев на Севере
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
1195-летие Ирины Антоновой
17:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские ученые готовятся к испытаниям препарата от рака молочной железы

Препарат от рака молочной железы, разработанный в Новосибирске, готов к клиническим испытаниям. Свое лекарство ученые из Академгородка уже протестировали на животных. Успешно. Новый этап исследований должен вот-вот разрешить Минздрав.

Источник: Вести - Новосибирск

Научная случайность открыла дверь в мир глобальных исследований. Несколько лет назад, изучая грудное молоко человека, новосибирские ученые заметили в его составе необычный белок. Короткий пептид так влияет на раковые клетки, что те сами — можно сказать, добровольно — постепенно гибнут. Токсичных отходов не оставляют, здоровые клетки не тронуты. Чудо-белок научились выращивать. Заложили в основу лекарства.

Ольга Дурных, корреспондент: «В лекарственной форме лактаптин выглядит вот так — небольшой бутылёк с прозрачной жидкостью. Это раствор для внутривенных инъекций. Доклинические испытания препарата проводили на мышах. В некоторых случаях опухоль уменьшалась более чем в два раза».

Первое, что проверили — безопасность лекарства, есть ли побочные эффекты. А уже после — бьет ли препарат в цель. Бьет, но не в каждую одинаково точно.

Елена Кулигина, старший научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН: «Мы брали и рак легкого, и рак печени в культуре, и рак молочной железы. И уже на стадии клеточных испытаний мы выяснили, что наиболее чувствительны к нашему препарату клетки рака молочной железы».

Для клинических испытаний планируют набрать 30−50 добровольцев. Первая стадия обычно длится около года. Впрочем, ученые оговариваются. Случаев, когда лекарство «сходит с дистанции» на этом этапе — немало.

Владимир Рихтер, руководитель лаборатории Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН: «Мы не позиционируем наше средство как нечто волшебное. Будущее возможное применение — это как дополнительное средство терапии либо применение в комбинированной терапии опухоли наряду с другими препаратами. В том числе химиотерапевтическими препаратами, наряду с такими методами как хирургическое вмешательство».

Сейчас ждут разрешения на клинические испытания от Минздрава. И финансирования. Надо около 250 тысяч евро. Потенциальный инвестор есть.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тысячи людей без света, поваленные деревья, сорванные крыши: в области бушует ураган
Песков: Отношения РФ и США хуже, чем во времена «холодной войны»
Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год
Гипермаркетам могут запретить работать по воскресеньям и ночам
Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры
Дальний Восток предупредили об опасном для людей птичьем гриппе
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Генпрокуратура требует заблокировать сайты об акции 2 апреля
Спорт
Семак vs Семин, Гончаренко vs Скрипченко, южное дерби в Ростове Выделяем главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов» Слова бывшего ведущего популярного телешоу в эфире «Нашего радио» возмутили не только участников проекта, но и его коллег
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь