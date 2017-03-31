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14:19 (мск), источник: РИА Крым

На улицах Севастополя в первую неделю апреля ограничат движение транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости (Крым). 4 и 5 апреля в Севастополе из-за проведения антитеррористических учений частично ограничат движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проведением антитеррористических учений планируется частичное ограничение движения автотранспортных средств 4 апреля с 08.00 до 15.00 — в районе улиц М. Дзигунского, Рабочей, Корабельной, Горького, Дзержинского, Героев Севастополя (дом № 13)», — уточнили в правительстве.

Кроме того, 5 апреля с 08.00 до 15.00 перекроют движение в районе улиц Рабочая и Героев Севастополя (дом № 13).

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