На улицах Севастополя в первую неделю апреля ограничат движение транспорта

«В связи с проведением антитеррористических учений планируется частичное ограничение движения автотранспортных средств 4 апреля с 08.00 до 15.00 — в районе улиц М. Дзигунского, Рабочей, Корабельной, Горького, Дзержинского, Героев Севастополя (дом № 13)», — уточнили в правительстве.

Кроме того, 5 апреля с 08.00 до 15.00 перекроют движение в районе улиц Рабочая и Героев Севастополя (дом № 13).