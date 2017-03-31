«Все, что имею — отдам старшине»: военные из ЦВО спели как «Грибы»
Солдаты рассказали о военном быте, полностью перепев известную песню.
Солдаты рассказали о военном быте, полностью перепев известную песню.
Участники ансамбля песни и пляски Центрального военного округа записали
Съемки клипа проходили на территории Окружного дома офицеров. Молодые ребята, пародируя моменты из оригинальной версии клипа, отрываются на боевой технике и в коридорах казармы в берцах и полном военном обмундировании.
Ребята оставили без изменений только припев, куплеты в песне полностью переделаны, где военные рассказывают об армейском быте вдали от дома: «Голос старшины — он как будто колыбель, позвал меня к себе, и мне стало чуть страшней. Шапочка моя, от неё мне чуть теплей. На две тысячи в месяц экономлю, как еврей».
Правда, после публикации в социальной сети, выложенное видео спустя некоторое время было удалено.
Стоит отметить, что это уже не первая пародия на известную песню украинской группы «Грибы». В социальной сети много разножанровых роликов именно на песню «Тает лед».
На сегодняшний день оригинальная версия клипа «Тает лед» набрала свыше 29 млн просмотров.