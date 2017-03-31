«Все, что имею — отдам старшине»: военные из ЦВО спели как «Грибы»

Участники ансамбля песни и пляски Центрального военного округа записали клип-пародию на популярный хит украинской группы «Грибы» — «Тает лед». Запись была выложена в социально сети YouTube, но потом почему-то удалена, передает корреспондент «АиФ-Урал» в пятницу, 31 марта.

Съемки клипа проходили на территории Окружного дома офицеров. Молодые ребята, пародируя моменты из оригинальной версии клипа, отрываются на боевой технике и в коридорах казармы в берцах и полном военном обмундировании.

Ребята оставили без изменений только припев, куплеты в песне полностью переделаны, где военные рассказывают об армейском быте вдали от дома: «Голос старшины — он как будто колыбель, позвал меня к себе, и мне стало чуть страшней. Шапочка моя, от неё мне чуть теплей. На две тысячи в месяц экономлю, как еврей».

Правда, после публикации в социальной сети, выложенное видео спустя некоторое время было удалено.