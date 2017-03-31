Калининградские улицы будут очищать по графику от незаконной рекламы
Улица Третьяковская и Советский проспект стали чище от несанкционированной рекламы.
Улица Третьяковская и Советский проспект стали чище от несанкционированной рекламы.
За тем, как убирают таблички с деревьев и столбов, проследил заместитель главы Калининграда Артур Крупин.
В этом районе почти на каждом столбе увешаны таблички, призывающие
На месте очищенных деревьев и столбов, через некоторое время появляются новые таблички. По словам Артура Крупина, необходимо применять жёсткие меры к нарушителям. Например, штрафовать. Но муниципалитет не имеет законодательной возможности начислять штрафные санкции. Поэтому властям приходится проводить лишь разъяснительную работу.
Артур Крупин — председатель комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда:
— Мы пытались спрогнозировать количество табличек на деревьях, опорах и других элементах. В среднем около трёх тысяч. За последнее время демонтировали около тысячи, это 30 процентов. Но мы планируем привлекать волонтёрские организации. Уже волонтёры подтвердили желание и возможности участия в этих акциях. И эти акции мы переведём в планомерную работу. И по графику будем очищать городские улицы.