Калининградские улицы будут очищать по графику от незаконной рекламы

За тем, как убирают таблички с деревьев и столбов, проследил заместитель главы Калининграда Артур Крупин.

В этом районе почти на каждом столбе увешаны таблички, призывающие что-нибудь купить или продать. Причём, их размещают таким способом, что снять не так уж и просто. Порой сотрудникам отдела рекламы комитета приходится применять спецсредства и физическую силу. С приходом тепла на улицах города значительно увеличилось количество переносной рекламы, так называемых штендеров.

На месте очищенных деревьев и столбов, через некоторое время появляются новые таблички. По словам Артура Крупина, необходимо применять жёсткие меры к нарушителям. Например, штрафовать. Но муниципалитет не имеет законодательной возможности начислять штрафные санкции. Поэтому властям приходится проводить лишь разъяснительную работу.

Артур Крупин — председатель комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда:

— Мы пытались спрогнозировать количество табличек на деревьях, опорах и других элементах. В среднем около трёх тысяч. За последнее время демонтировали около тысячи, это 30 процентов. Но мы планируем привлекать волонтёрские организации. Уже волонтёры подтвердили желание и возможности участия в этих акциях. И эти акции мы переведём в планомерную работу. И по графику будем очищать городские улицы.