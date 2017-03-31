Картошка, лук, морковь и сосиски подорожали в Нижнем Новгороде

Овощи и колбасные изделия подорожали в Нижнем Новгороде в конце марта, сообщает Нижегородстат.

Так, картофель в среднем вырос в цене на 4,4% — до 17,84 рубля за 1 кг. Репчатый лук поднялся — на 2% — до 23,01 рубля за 1 кг. Морковь подорожала на 1,8% — до 19,61 рубля, свежая капуста — на 1,4% — до 13,8 рубля.

Также зафиксирован рост цен на сосиски и сардельки, в среднем стоимость повысилась на 1,4% — до 277,58 рубля за 1 кг. Вместе с тем, в регионе подешевела курица и гречневая крупа. Цены на гречку снизились на 1,6%, на кур — на 1,3%.