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15:45 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Картошка, лук, морковь и сосиски подорожали в Нижнем Новгороде

Нижегородстат опубликовал результаты мониторинга цен на продукты.

Овощи и колбасные изделия подорожали в Нижнем Новгороде в конце марта, сообщает Нижегородстат.

Так, картофель в среднем вырос в цене на 4,4% — до 17,84 рубля за 1 кг. Репчатый лук поднялся — на 2% — до 23,01 рубля за 1 кг. Морковь подорожала на 1,8% — до 19,61 рубля, свежая капуста — на 1,4% — до 13,8 рубля.

Также зафиксирован рост цен на сосиски и сардельки, в среднем стоимость повысилась на 1,4% — до 277,58 рубля за 1 кг. Вместе с тем, в регионе подешевела курица и гречневая крупа. Цены на гречку снизились на 1,6%, на кур — на 1,3%.

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