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14:51 (мск), источник: 112.ua

Погода на выходные: без осадков, температура до 24 градусов тепла

В выходные украинцев ожидает солнечная и теплая погода: осадков не предвидится, в некоторых районах страны температура поднимется до 23 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Источник: 112.ua

В субботу, 1 апреля, ожидается солнечная погода во всех регионах. На западе днем будет от 22 до 24 градусов, а ночью температура опустится до 6 градусов выше нуля.

На севере от 12 до 14 днем, а ночью — от 5 до 7 градусов. В восточном регионе будет холоднее, от 10 до 12 градусов днем и от 0 до 2 градусов ночью.

В южных областях средняя температура тепла будет от 14 до 16 градусов днем и от 2 до 4 градусов тепла ночью. В Крыму до 17 градусов.

В воскресенье будет еще теплее. В частности в центральном регионе днем ожидается до 20 градусов тепла, на западе днем до 24 градусов выше нуля.

На востоке ожидается до 17 градусов тепла, а в южных районах температура поднимется до 18 градусов. В Крыму до 17 градусов тепла.

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