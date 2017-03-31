Брэда Питта не узнать — очень сильно похудел
53-летний актер Брэд Питт, похоже, тяжело переживает развод с актрисой Анджелиной Джоли.
53-летний актер Брэд Питт, похоже, тяжело переживает развод с актрисой Анджелиной Джоли.
Судя по снимкам, за последние месяцы Питт сильно потерял в весе. Сейчас бывший супруг Анджелины Джоли живет в своем пляжном доме в
— Брэд действительно очень похудел. Честно говоря, сейчас он вообще чувствует себя крайне подавлено и по 15 часов в сутки проводит в мастерской своего друга, британского художника Томаса Хаусиго, который помогает ему справиться с депрессией с помощью
Напомним, бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт запустили новый совместный бизнес по производству оливкового масла.