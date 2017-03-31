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14:41 (мск), источник: Ictv.ua

Брэда Питта не узнать — очень сильно похудел

53-летний актер Брэд Питт, похоже, тяжело переживает развод с актрисой Анджелиной Джоли.

Судя по снимкам, за последние месяцы Питт сильно потерял в весе. Сейчас бывший супруг Анджелины Джоли живет в своем пляжном доме в Санта-Барбаре, и, по мнению соседей, он чувствует себя в нем крайне одиноко.

— Брэд действительно очень похудел. Честно говоря, сейчас он вообще чувствует себя крайне подавлено и по 15 часов в сутки проводит в мастерской своего друга, британского художника Томаса Хаусиго, который помогает ему справиться с депрессией с помощью арт-терапии. Да, есть большая вероятность, что совсем скоро Брэд представит свою первую скульптуру", — заявил один из близких друзей Питта, передает Elle.

Напомним, бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт запустили новый совместный бизнес по производству оливкового масла.

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