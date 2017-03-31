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14:59 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге «посинеют» ТЮЗ и театр балета

В поддержку детей-аутистов.

Источник: УралИнформБюро

2 апреля в Екатеринбурге пройдет акция «Зажги синим» — в поддержку детей, больных аутизмом. В синие тона «облачатся» здания городской администрации, Театра балета «Щелкунчик». Так же засветится улица Вайнера: в торшерах обычные лампы заменят на синие.

Центром акции в Екатеринбурге станет Театр юного зрителя. В воскресенье там состоится фестиваль «День открытых дверей», в рамках которого пройдет театральный перформанс с «особенными» артистами, передает «Уралинформбюро».

Согласно исследованием, аутизм встречается у двух человек из 1000. «Особенных» детей отличают трудности в общении, нарушения речи и воображения. Первые симптомы всегда проявляются до трех лет. Природа аутизма и его причины до конца не изучены.

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