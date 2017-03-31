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15:02 (мск), источник: Nakanune.ru

Жители Нижнего Тагила выйдут на митинг против переноса RAE в Подмосковье: сохранить выставку на Среднем Урале просят Путина

Жители Нижнего Тагила намерены обратиться в адрес президента страны Владимира Путина с просьбой оставить RAE на Среднем Урале, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал Накануне.RU инициатор мероприятий, военный эксперт, руководитель проекта «Танкопедия» Алексей Хлопотов, 5, 7 и 12 апреля — активисты планируют проведение пикетов на Театральной площади по сбору подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину.

Митинг предварительно запланирован на 15 апреля на площади около кинотеатра «Современник». В ближайшее время заявка на проведение акции будет направлена в администрацию города. Кроме того, подписи под обращением будут собирать по улицам города и на предприятиях.

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«В ближайший вторник мы планируем собрать брифинг, чтобы ознакомить прессу с текстом обращения к Владимиру Путину. Просьб к президенту у нас три: первая — дать оценку действиям Мантурова (глава Минпромторга РФ, прим.); вторая — повлиять на Правительство России, чтобы оно выполнило свое же решение от 2015 года о проведении выставки у нас в Тагиле; третья — способствовать тому, чтобы в дальнейшем выставки 2019, 2021 и 2023 годов проходили у нас. Если этого не произойдет, мы боимся за дальнейшее развитие и существование нашего города. Мы боимся, что про нас все забудут и никому мы будем не нужны. Выставка вооружения, на наш взгляд, пока единственный существенный стимул, драйвер для экономического развития города. Те поручения, который давал президент касались в основном строительства каких-то объектов социальной инфраструктуры и на экономику никак не влияют, а наоборот требуют средств по поддержанию этой инфраструктур, — таких средств в бюджете города нет. Соответственно надо привлекать инвесторов в город, чтобы строили новые заводы, открывали новые производства, создавали новые рабочие места, чтобы казна городская пополнялась. Единственное средство для этого — выставка. Не будет выставки, на нас вообще никто не будет внимания обращать. Это помимо того, что выставка кормила туристический бизнес, мелкий бизнес и прочее, прочее, прочее. Для Тагила утрата выставки будет иметь катастрофические последствия», — считает Алексей Хлопотов.

Отметим, что инициативу уже поддержали общественники Нижнего Тагила, например Андрей Волегов, а также профсоюз Нижнетагильского института испытания металлов.

Любопытно, что председатель профсоюза Елена Генералова уже создала на change.org соответствующую петицию. Направить ее планируется в Минпромторг РФ, Минобороны России и вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

«RAE проходит в Нижнем Тагиле с 1999 года и давно стала визитной карточкой города. Поэтому для тагильчан, работников полигона известие о переносе выставки на другую площадку стало шоком. Потеря RAE отразится на экономике, инвестиционной привлекательности и имиджа Нижнего Тагила. В инфраструктуру выставки были вложены определенные денежные средства, сложился опыт проведения выставки международного уровня. Кроме того, технические условия, созданные на полигоне, максимально соответствуют требованиям для демонстрации техники в условиях, приближенных к боевым. Также на Урале немало предприятий оборонного профиля, поэтому гораздо логичнее демонстрировать их продукцию здесь, на Урале, а не на подмосковном площадке. И, конечно, выставка была огромным уроком патриотического воспитания уральской молодежи, стимулом жить и работать в Нижнем Тагиле. После таких решений нет доверия Правительству РФ в желании развивать регионы», — говорится в тексте петиции.

Напомним, сегодня стало известно, что бороться за выставку будет сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель, 18 лет назад основавший ее.

«Я буду подключаться к этому вопросу, чтобы постараться сохранить ее в том виде, в каком она сегодня есть. Но если даже все равно что-то произойдет, эта выставка будет работать, мы придумаем, — и Евгений Владимирович уже имеет вариант по этому вопросу — как ее использовать, чтобы она продолжала работу», — сказал Россель сегодня по итогам встречи с губернатором Евгением Куйвашевым.

Сам Евгений Куйвашев также накануне прокомментировал перенос выставки из Нижнего Тагила в Подмосковье, заявив, что это может стать стимулом для реализации новых прорывных инициатив на Урале.

«Отрадно, что рожденный в регионе и завоевавший мировую известность проект, получает прописку в столице. Сегодня мы готовы выходить с предложениями на федеральный уровень, в том числе о дальнейшем использовании полигона “Старатель” в пропаганде достижений уральского ВПК и патриотической работе. Будет новая концепция целой календарной серии выставочных мероприятий. Проект будет экономически перспективным для всей уральской оборонки. Еще одно направление работы — проведение специализированного форума и выставки на площадке “Екатеринбург-Экспо”. Там есть все необходимое для продвижения передовых инновации в сфере ВПК. Никто не даст нам почивать на лаврах прежних достижений. Нужны новые прорывные проекты, которые станут гордостью страны», — сказал он.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов в свою очередь, комментируя перенос выставки, заявил, что он, «как Сергей Константинович» может переговорить лично с Мантуровым, «но у меня, как у главы города, есть определённая субординация, поэтому говорить буду только с областью».

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«Мы готовы помочь в обосновании, в расчётах, в аргументах, но… работа с федеральным правительством строится через региональные структуры. И этим нужно было заниматься ещё год назад. Есть постановление РФ о проведении выставки в 2017 году, его пока никто не отменял. Но могу констатировать, что нет движения и по организации выставки в Тагиле. Ждём решений», — сказал Носов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на днях глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о решении перенести выставку Russian Arms Expo из Нижнего Тагила в подмосковный парк «Патриот».

Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов, инициированная Росселем в период губернаторства, проходит в Нижнем Тагиле на базе полигона «Старатель» с 1999 года, входит в десятку крупнейших мировых выставок вооружения. Проходит она раз в два года, последняя в 2015 году приняла свыше 250 российских и зарубежных компаний, в том числе делегации из 65 стран. Уже были запланированы даты проведения выставки в очередной раз — осенью 2017 года, однако Мантуров заявил о переносе.

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