Жители Нижнего Тагила выйдут на митинг против переноса RAE в Подмосковье: сохранить выставку на Среднем Урале просят Путина

Как рассказал Накануне.RU инициатор мероприятий, военный эксперт, руководитель проекта «Танкопедия» Алексей Хлопотов, 5, 7 и 12 апреля — активисты планируют проведение пикетов на Театральной площади по сбору подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину. Митинг предварительно запланирован на 15 апреля на площади около кинотеатра «Современник». В ближайшее время заявка на проведение акции будет направлена в администрацию города. Кроме того, подписи под обращением будут собирать по улицам города и на предприятиях.

«В ближайший вторник мы планируем собрать брифинг, чтобы ознакомить прессу с текстом обращения к Владимиру Путину. Просьб к президенту у нас три: первая — дать оценку действиям Мантурова (глава Минпромторга РФ, прим.); вторая — повлиять на Правительство России, чтобы оно выполнило свое же решение от 2015 года о проведении выставки у нас в Тагиле; третья — способствовать тому, чтобы в дальнейшем выставки 2019, 2021 и 2023 годов проходили у нас. Если этого не произойдет, мы боимся за дальнейшее развитие и существование нашего города. Мы боимся, что про нас все забудут и никому мы будем не нужны. Выставка вооружения, на наш взгляд, пока единственный существенный стимул, драйвер для экономического развития города. Те поручения, который давал президент касались в основном строительства каких-то объектов социальной инфраструктуры и на экономику никак не влияют, а наоборот требуют средств по поддержанию этой инфраструктур, — таких средств в бюджете города нет. Соответственно надо привлекать инвесторов в город, чтобы строили новые заводы, открывали новые производства, создавали новые рабочие места, чтобы казна городская пополнялась. Единственное средство для этого — выставка. Не будет выставки, на нас вообще никто не будет внимания обращать. Это помимо того, что выставка кормила туристический бизнес, мелкий бизнес и прочее, прочее, прочее. Для Тагила утрата выставки будет иметь катастрофические последствия», — считает Алексей Хлопотов. Отметим, что инициативу уже поддержали общественники Нижнего Тагила, например Андрей Волегов, а также профсоюз Нижнетагильского института испытания металлов. Любопытно, что председатель профсоюза Елена Генералова уже создала на change.org соответствующую петицию. Направить ее планируется в Минпромторг РФ, Минобороны России и вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

<div id="vk_post_14449336_5094"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?143"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_14449336_5094", 14449336, 5094, 'X4MidbqwNrVlWKmgsvlKY-yL0OSK')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>

«RAE проходит в Нижнем Тагиле с 1999 года и давно стала визитной карточкой города. Поэтому для тагильчан, работников полигона известие о переносе выставки на другую площадку стало шоком. Потеря RAE отразится на экономике, инвестиционной привлекательности и имиджа Нижнего Тагила. В инфраструктуру выставки были вложены определенные денежные средства, сложился опыт проведения выставки международного уровня. Кроме того, технические условия, созданные на полигоне, максимально соответствуют требованиям для демонстрации техники в условиях, приближенных к боевым. Также на Урале немало предприятий оборонного профиля, поэтому гораздо логичнее демонстрировать их продукцию здесь, на Урале, а не на подмосковном площадке. И, конечно, выставка была огромным уроком патриотического воспитания уральской молодежи, стимулом жить и работать в Нижнем Тагиле. После таких решений нет доверия Правительству РФ в желании развивать регионы», — говорится в тексте петиции. Напомним, сегодня стало известно, что бороться за выставку будет сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель, 18 лет назад основавший ее. «Я буду подключаться к этому вопросу, чтобы постараться сохранить ее в том виде, в каком она сегодня есть. Но если даже все равно что-то произойдет, эта выставка будет работать, мы придумаем, — и Евгений Владимирович уже имеет вариант по этому вопросу — как ее использовать, чтобы она продолжала работу», — сказал Россель сегодня по итогам встречи с губернатором Евгением Куйвашевым. Сам Евгений Куйвашев также накануне прокомментировал перенос выставки из Нижнего Тагила в Подмосковье, заявив, что это может стать стимулом для реализации новых прорывных инициатив на Урале. «Отрадно, что рожденный в регионе и завоевавший мировую известность проект, получает прописку в столице. Сегодня мы готовы выходить с предложениями на федеральный уровень, в том числе о дальнейшем использовании полигона “Старатель” в пропаганде достижений уральского ВПК и патриотической работе. Будет новая концепция целой календарной серии выставочных мероприятий. Проект будет экономически перспективным для всей уральской оборонки. Еще одно направление работы — проведение специализированного форума и выставки на площадке “Екатеринбург-Экспо”. Там есть все необходимое для продвижения передовых инновации в сфере ВПК. Никто не даст нам почивать на лаврах прежних достижений. Нужны новые прорывные проекты, которые станут гордостью страны», — сказал он. Глава Нижнего Тагила Сергей Носов в свою очередь, комментируя перенос выставки, заявил, что он, «как Сергей Константинович» может переговорить лично с Мантуровым, «но у меня, как у главы города, есть определённая субординация, поэтому говорить буду только с областью».

Читайте также Куйвашев: перенос выставки RAE из Нижнего Тагила в Подмосковье может стать стимулом для новых проектов на Урале