Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
Предсказавший триумф Трампа ученый сделал прогноз для Ле Пен
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Мама Собчак рассказала, как рождение сына изменило Ксению
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии страны - СМИ
Храбрящийся Путин, усталый Медведев посетили Север
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: все двигатели для ракет России оказались бракованными
Храбрящийся Путин, усталый Медведев на Севере
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
9В мире зацвела сакура
1195-летие Ирины Антоновой
9Индуистский Новый год
15:05 (мск), источник: dostup1.ru

Дальнобойщикам согласовали 5-дневный пикет против «Платона» под Челябинском

На данный момент акцию поддержали водители уже 30 фур.

Дальнобойщики собираются на пятидневный пикет на трассе в Красноармейском районе (Челябинская область) — муниципальные власти согласовали акцию, когда организаторы изменили место проведения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С 1 по 5 апреля дальнобойщики соберутся на стоянке фур, расположенной на 15−16 километрах объездной дороги Курган — Троицк. Администрация Красноармейского района дала разрешение на проведение акции. Все это время водители будут жить в своих автомобилях. С 7.00 до 22.00 им позволено вывешивать флаги и плакаты. Дальнобойщики намерены требовать отмены системы «Платон».

«Сейчас мы уже формируем колонну на обочине. Собрались 30 фур. Нас поддерживают водители из Хакасии, Дагестана, Волгограда, Кирова, ХМАО и Челябинска. Был дальнобойщик из Оренбурга, но поехал дальше, на свой пикет», — рассказал координатор «Объединения Перевозчиков России» Сергей Малевский.

Напомним, ранее правительство отменило двукратное повышение тарифа системы «Платон», повысив его лишь на 25%. Однако водители все равно недовольны и требуют полной отмены.

ГУ МВД по Челябинской области сообщает, что готово обеспечить охрану общественного порядка на всех согласованных митингах и акциях. А попытки проведения несанкционированных и несогласованных массовых мероприятий будут пресекаться с применением мер административного и уголовного характера в отношении организаторов и участников акций.

Приставы заставили жителя Приморья выплатить четверть миллиона сыну, брошенному в Троицке
Кремль прокомментировал вопрос ношения хиджабов в школах
Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год
Жириновский: Нужно отпустить всех задержанных после митингов
Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры
В России хотят ограничить время работы гипермаркетов
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Хакеры заразили компьютеры тысячи сторонников ИГ
Спорт
Семак vs Семин, Гончаренко vs Скрипченко, южное дерби в Ростове Выделяем главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов» Слова бывшего ведущего популярного телешоу в эфире «Нашего радио» возмутили не только участников проекта, но и его коллег
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь