Дальнобойщикам согласовали 5-дневный пикет против «Платона» под Челябинском
На данный момент акцию поддержали водители уже 30 фур.
На данный момент акцию поддержали водители уже 30 фур.
Дальнобойщики собираются на пятидневный пикет на трассе в Красноармейском районе (Челябинская область) — муниципальные власти согласовали акцию, когда организаторы изменили место проведения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
С 1 по 5 апреля дальнобойщики соберутся на стоянке фур, расположенной на 15−16 километрах объездной дороги Курган — Троицк. Администрация Красноармейского района дала разрешение на проведение акции. Все это время водители будут жить в своих автомобилях. С 7.00 до 22.00 им позволено вывешивать флаги и плакаты. Дальнобойщики намерены требовать отмены системы «Платон».
«Сейчас мы уже формируем колонну на обочине. Собрались 30 фур. Нас поддерживают водители из Хакасии, Дагестана, Волгограда, Кирова, ХМАО и Челябинска. Был дальнобойщик из Оренбурга, но поехал дальше, на свой пикет», — рассказал координатор «Объединения Перевозчиков России» Сергей Малевский.
Напомним, ранее правительство отменило двукратное повышение тарифа системы «Платон», повысив его лишь на 25%. Однако водители все равно недовольны и требуют полной отмены.
ГУ МВД по Челябинской области сообщает, что готово обеспечить охрану общественного порядка на всех согласованных митингах и акциях. А попытки проведения несанкционированных и несогласованных массовых мероприятий будут пресекаться с применением мер административного и уголовного характера в отношении организаторов и участников акций.