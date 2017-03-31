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15:16 (мск), источник: АиФ Омск

Строитель из Омска задолжал зарплату рабочим

Сумма неуплаты превысила 3 млн рублей.

Следователи подозревают, что руководитель строительно-монтажного управления не платил зарплату рабочим. Как сообщает Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области по взаимодействию со СМИ, правоохранителями было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО СМУ «Сибгазстройдеталь».

Его подозревают в частичной неуплате заработной платы свыше трёх месяцев. Следствие располагает сведениями, что руководитель компании на протяжении двух лет в полном объёме не платил оговоренную трудовым договором заработную плату 40 своим сотрудникам. Из-за того, что работники были вынуждены мириться с частичными выплатами, долг перед ними у работодателя вырос до суммы в 3,2 млн рублей.

Подозреваемый объяснил свои действия тем, что контрагенты компании также задолжали расчёт организации и не торопятся гасить долг.

Тем не менее, следователи уверены, что руководитель имел возможность найти деньги и рассчитаться с работниками. В последнее время на счета компании поступали 2,2 млн рублей, которые были потрачены не на выплату задолженности. Подозреваемый заверил правоохранителей, что найдёт деньги на заработную плату коллективу. Расследование продолжается.

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