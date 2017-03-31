1 апреля в Омской области появится фейковый губернатор

В целом, структура публичной страницы ничем не отличается от оригинальной за исключением фейковых новостей. Так в регионе, почему-то, новыми красками заиграет немецкий колорит — губернатором региона провозгласят некоего Рейтера Бруно Генриховича, а главным СМИ региона будет провозглашено издание «Ihre Zeitung».

«Информационное издание Омской области “Ihre Zeitung” сообщает: Сегодня губернатором Омской области по результатам выборов (76%) был избран Бруно Генрихович Рейтер, в прошлом основоположник создания Азовского Немецкого Национально Муниципального района», — сообщается на странице. На ней же опубликовано и первое «интервью» Рейтера.

Более того, умельцы постарались и подобным образом сымитировали паблик «Российская Федерация». Правда, собственных новостей у него нет, только лишь ссылки на омские.