1 апреля в Омской области появится фейковый губернатор
Омские шутники уже готовятся к празднованию 1 апреля или, как говорят в простонародье, Дня дурака.
Омские шутники уже готовятся к празднованию 1 апреля или, как говорят в простонародье, Дня дурака.
Неизвестные уже создали фейковый паблик правительства Омской области, крайне похожий на оригинальный.
В целом, структура публичной страницы ничем не отличается от оригинальной за исключением фейковых новостей. Так в регионе,
«Информационное издание Омской области “Ihre Zeitung” сообщает: Сегодня губернатором Омской области по результатам выборов (76%) был избран Бруно Генрихович Рейтер, в прошлом основоположник создания Азовского Немецкого Национально Муниципального района», — сообщается на странице. На ней же опубликовано и первое «интервью» Рейтера.
Более того, умельцы постарались и подобным образом сымитировали паблик «Российская Федерация». Правда, собственных новостей у него нет, только лишь ссылки на омские.