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16:03 (мск), источник: Интерфакс

Дальний Восток предупредили об угрозе опасного для людей вируса птичьего гриппа

Вирус еще не занесен в Россию, но в Юго-Восточной Азии уже есть смертельные случаи.

Источник: AP 2017

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Дальнему Востоку угрожает опасный для человека вирус гриппа птиц, сообщил в пятницу замруководителя Россельхознадзора Николай Власов.

Болезнь
Птичий грипп

«Вирус гриппа птиц родился в Юго-Восточной Азии, и уже есть первые случаи гибели людей от него. Вот этот вирус угрожает нашему Дальневосточному округу, если занос будет. Он не предопределен, но высоко вероятен», — сказал он на заседании коллегии службы в пятницу, подчеркнув, что «нужно быть очень внимательными».

По его словам, прежде всего этот вирус может появиться на юге Приморского края, а затем распространится через территорию Хабаровского края и Магаданской области дальше - на Камчатку и Чукотку

Не опасны для человека, но опасны для птиц

Замруководителя службы также заявил, что еще один вирус гриппа птиц появился в Центральной Азии. «Его основной удар примет Кулундинская низменность в Сибири», — спрогнозировал он. Дальше распространение возможно до Ямала. «Вероятность этого высокая, поэтому надо проводить работу, в том числе и с птицефабриками», — заявил Власов.

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Опасность для поголовья птиц представляет и вирус гриппа птиц, который регистрируется в Европе. Это грипп H5N8, он не предоставляет опасности для человека, но чрезвычайно опасен для птиц, пояснил замруководителя Россельхознадзора.

По его словам, «первый звонок» уже прозвучал в Подмосковье, где этот вирус был обнаружен на птицефабрике «Смена». Под удар попадают территории Московской и Брянской областей. Затем грипп может «подняться» в Ленинградскую область. «А возвратный поток осенью уже ударит по Краснодарскому краю, Дагестану и Астрахани», — предупредил он.

Как подчеркнул Власов, в зону риска входит и Крым. «А ветслужба там как была никакущая, так и остается, — посетовал он. — Там можно ожидать очень неприятных вещей».

Кроме того, от гриппа птиц может пострадать Калининградская область.

Замглавы службы при этом заявил, что случаев заболевания людей двумя последними видами птичьего гриппа пока не выявлено.

Мнение эксперта
Оценить реальную опасность нового штамма гриппа для жителей России заблаговременно не так просто и, может быть, в этот раз ничего трагического нас не ждёт. Но рано или поздно опасная разновидность вируса зародится в болотах южного Китая, и к этому нужно быть готовым. Так что любые сигналы подобного рода следует рассматривать не как ложные тревоги, а как репетиции в преддверии пандемии.
Евгений Паперный
руководитель проекта Здоровье Mail.Ru
Комментарии
2
А Б
Очередная страшилка, запущенная в массы фармацевтическими компаниями, заинтересованными в реализации медикаментов для борьбы с вымышленной угрозой. От самого обычного гриппа ежегодно умирает в сотни раз больше людей, чем от птичьего и прочих других гриппов вместе взятых.
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Сергей Донцов
а может он в москве родился. а его распространяют?
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