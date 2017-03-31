Дальний Восток предупредили об угрозе опасного для людей вируса птичьего гриппа

«Вирус гриппа птиц родился в Юго-Восточной Азии, и уже есть первые случаи гибели людей от него. Вот этот вирус угрожает нашему Дальневосточному округу, если занос будет. Он не предопределен, но высоко вероятен», — сказал он на заседании коллегии службы в пятницу, подчеркнув, что «нужно быть очень внимательными».

По его словам, прежде всего этот вирус может появиться на юге Приморского края, а затем распространится через территорию Хабаровского края и Магаданской области дальше - на Камчатку и Чукотку

По его словам, прежде всего этот вирус может появиться на юге Приморского края, а затем распространится через территорию Хабаровского края и Магаданской области дальше - на Камчатку и Чукотку

Замруководителя службы также заявил, что еще один вирус гриппа птиц появился в Центральной Азии. «Его основной удар примет Кулундинская низменность в Сибири», — спрогнозировал он. Дальше распространение возможно до Ямала. «Вероятность этого высокая, поэтому надо проводить работу, в том числе и с птицефабриками», — заявил Власов.

Не опасны для человека, но опасны для птиц

Опасность для поголовья птиц представляет и вирус гриппа птиц, который регистрируется в Европе. Это грипп H5N8, он не предоставляет опасности для человека, но чрезвычайно опасен для птиц, пояснил замруководителя Россельхознадзора.

По его словам, «первый звонок» уже прозвучал в Подмосковье, где этот вирус был обнаружен на птицефабрике «Смена». Под удар попадают территории Московской и Брянской областей. Затем грипп может «подняться» в Ленинградскую область. «А возвратный поток осенью уже ударит по Краснодарскому краю, Дагестану и Астрахани», — предупредил он.

Как подчеркнул Власов, в зону риска входит и Крым. «А ветслужба там как была никакущая, так и остается, — посетовал он. — Там можно ожидать очень неприятных вещей».

Кроме того, от гриппа птиц может пострадать Калининградская область.

Замглавы службы при этом заявил, что случаев заболевания людей двумя последними видами птичьего гриппа пока не выявлено.