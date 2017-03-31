Дальний Восток предупредили об угрозе опасного для людей вируса птичьего гриппа
Вирус еще не занесен в Россию, но в
Вирус еще не занесен в Россию, но в
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Дальнему Востоку угрожает опасный для человека вирус гриппа птиц, сообщил в пятницу замруководителя Россельхознадзора Николай Власов.
«Вирус гриппа птиц родился в
Не опасны для человека, но опасны для птиц
Замруководителя службы также заявил, что еще один вирус гриппа птиц появился в Центральной Азии. «Его основной удар примет Кулундинская низменность в Сибири», — спрогнозировал он. Дальше распространение возможно до Ямала. «Вероятность этого высокая, поэтому надо проводить работу, в том числе и с птицефабриками», — заявил Власов.
Опасность для поголовья птиц представляет и вирус гриппа птиц, который регистрируется в Европе. Это грипп H5N8, он не предоставляет опасности для человека, но чрезвычайно опасен для птиц, пояснил замруководителя Россельхознадзора.
По его словам, «первый звонок» уже прозвучал в Подмосковье, где этот вирус был обнаружен на птицефабрике «Смена». Под удар попадают территории Московской и Брянской областей. Затем грипп может «подняться» в Ленинградскую область. «А возвратный поток осенью уже ударит по Краснодарскому краю, Дагестану и Астрахани», — предупредил он.
Как подчеркнул Власов, в зону риска входит и Крым. «А ветслужба там как была никакущая, так и остается, — посетовал он. — Там можно ожидать очень неприятных вещей».
Кроме того, от гриппа птиц может пострадать Калининградская область.
Замглавы службы при этом заявил, что случаев заболевания людей двумя последними видами птичьего гриппа пока не выявлено.