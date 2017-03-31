3 апреля в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 31 марта). 3 апреля в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 17.00 без электричества останутся жильцы Авиастроительного района по улицам: Академика Павлова, Годовикова, Тамбовская, Циолковского, Чайковского.

С 9.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по адресам: ул. Калинина, 3; ул. Назарбаева, 60, 60а, 62, 64.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по улицам: 9 Мая, Новороссийская, Ново-Юдинская, Пришкольный переулок, Туристическая, Туристический переулок.

С 9.00 до 13.00 отключение произойдет в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Голубятникова, 14, 23а; ул. Чуйкова, 7, 9, 11, 11а.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жильцы домов №№ 97, 99, 101 по ул. Зорге Приволжского района.

С 9.00 до 16.00 отключение произойдет в поселке Отары Приволжского района по улицам: 1-я Победиловская, 2-я Победиловская, 3-я Победиловская, 4-я Победиловская, 5-я Победиловская, Дорожная, Правды, Приволжская.

С 9.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе по адресам: ул. Ершова, 57, 57а.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Вахитовского и Кировского районов.