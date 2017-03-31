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15:33 (мск), источник: Volga News

В СГЭУ пройдет день открытых дверей

Самарский государственный экономический университет 8 апреля проведет День открытых дверей для выпускников школ Самарской области и соседних регионов.

Традиционно это общеуниверситетский праздник, в подготовке которого участвуют профессора, преподаватели и активисты студенческого самоуправления вуза. Для будущих абитуриентов и их родителей — это уникальная возможность непосредственно познакомиться с университетом, его институтами и факультетами и получить исчерпывающую информацию по всем вопросам приемной кампании 2017 года, консультации по условиям приема и конкурса на бюджетные места.

Услышать ответы на все волнующие абитуриентов вопросы из первых уст во время прямого диалога с и. о. ректора СГЭУ Габибуллой Хасаевым, представителями кафедр и ответственным секретарем приемной комиссии можно будет 8 апреля в 14.00 по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 141, главный корпус СГЭУ, актовый зал.

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