Проект Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде отправлен на доработку
Архитекторам предстоит в кратчайшие сроки проработать детали проекта.
Архитекторам предстоит в кратчайшие сроки проработать детали проекта.
Градостроительный совет Нижегородской области отправил на доработку деталей проект реконструкции Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Проектировщикам придется поторопиться, так как первые средства на реконструкцию из областного бюджета будут выделены уже в апреле 2017 года.
Проект реконструкции предусматривает комплексное благоустройство территории Нижневолжской набережной от Канавинского моста до переулка Рыбный. в Нижнем Новгороде.
По словам одного из автора проекта, архитектора Алексея Пушкарева, композиция набережной складывается из здания Речного вокзала, двух главных парадных лестниц и четырех полукруглых смотровых площадок, размещаемых слева и справа от него в ритмическом порядке.
Смотровые площадки, размещенные по линии Речного вокзала и оборудованные ограждениями, скамьями и декоративными светильниками в виде колонн, призваны создать определенную парадность набережной. Между парами смотровых площадок размещены участки террасированных склонов. Один в виде амфитеатра, другой — в виде многоуровневого цветника. Открытые площадки перед главными лестницами предназначены для всевозможных
В целом концепция была принята и одобрена. Однако, экспертное сообщество заинтересовало, насколько проработана инженерная составляющая проекта, предусмотрено ли укрепление склонов.
По словам Пушкарева, проект предусматривает укрепление склонов, работы по бетонированию и т.д., и в настоящее время данные проектные решения проходят госэкспертизу.
В свою очередь один из членов Градсовета, архитектор Александр Худин, отметил, что в целом проект сделан «крепко и хорошо», но ему необходима более детальная проработка ландшафта территории.
В ходе заседания Градсовета вызвала споры судьба скульптурной композиции «Труженики Волги», которую проектировщики предложили переместить и установить на открытом пространстве. Однако этот вариант вызвал сомнения.
«Тружеников Волги» надо оставить на том месте, где они находятся. Здесь скульптурная композиция смотрится более монументально, — отметил главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов.
Кроме того, проектировщикам порекомендовали более скрупулезно проработать схема освещения.
Как сообщало ИА REGNUM, Нижневолжская набережная в районе Речного вокзала в Нижнем Новгороде за последние 9 лет превратилась в долгострой и свалку строительного мусора. От глаз горожан этот объект отгорожен синим строительным забором, который уже стал своеобразной нижегородской «достопримечательностью».
Весной 2008 года ООО «Трейд-Парк» заявило о планах строительства на набережной
После многолетних судебных разбирательств застройщик был лишен права на аренду земли. Кроме того, администрация города пыталась заставить «Трейд-Парк» снести все уже построенное, но застройщик уклонился от выполнения этих работ.
В итоге долгострой на Нижневолжской набережной будут сносить за счет бюджета. Региональное правительство направит на реконструкцию набережной 370 млн рублей.