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17:56 (мск), источник: ИА REGNUM

Проект Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде отправлен на доработку

Архитекторам предстоит в кратчайшие сроки проработать детали проекта.

Градостроительный совет Нижегородской области отправил на доработку деталей проект реконструкции Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Проектировщикам придется поторопиться, так как первые средства на реконструкцию из областного бюджета будут выделены уже в апреле 2017 года.

Проект реконструкции предусматривает комплексное благоустройство территории Нижневолжской набережной от Канавинского моста до переулка Рыбный. в Нижнем Новгороде.

По словам одного из автора проекта, архитектора Алексея Пушкарева, композиция набережной складывается из здания Речного вокзала, двух главных парадных лестниц и четырех полукруглых смотровых площадок, размещаемых слева и справа от него в ритмическом порядке.

Смотровые площадки, размещенные по линии Речного вокзала и оборудованные ограждениями, скамьями и декоративными светильниками в виде колонн, призваны создать определенную парадность набережной. Между парами смотровых площадок размещены участки террасированных склонов. Один в виде амфитеатра, другой — в виде многоуровневого цветника. Открытые площадки перед главными лестницами предназначены для всевозможных организационно-развлекательных мероприятий.

В целом концепция была принята и одобрена. Однако, экспертное сообщество заинтересовало, насколько проработана инженерная составляющая проекта, предусмотрено ли укрепление склонов.

По словам Пушкарева, проект предусматривает укрепление склонов, работы по бетонированию и т.д., и в настоящее время данные проектные решения проходят госэкспертизу.

В свою очередь один из членов Градсовета, архитектор Александр Худин, отметил, что в целом проект сделан «крепко и хорошо», но ему необходима более детальная проработка ландшафта территории.

В ходе заседания Градсовета вызвала споры судьба скульптурной композиции «Труженики Волги», которую проектировщики предложили переместить и установить на открытом пространстве. Однако этот вариант вызвал сомнения.

«Тружеников Волги» надо оставить на том месте, где они находятся. Здесь скульптурная композиция смотрится более монументально, — отметил главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов.

Кроме того, проектировщикам порекомендовали более скрупулезно проработать схема освещения.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижневолжская набережная в районе Речного вокзала в Нижнем Новгороде за последние 9 лет превратилась в долгострой и свалку строительного мусора. От глаз горожан этот объект отгорожен синим строительным забором, который уже стал своеобразной нижегородской «достопримечательностью».

Весной 2008 года ООО «Трейд-Парк» заявило о планах строительства на набережной торгово-развлекательного комплекса, длинной более 1 км. Объем инвестиций в проект оценивался почти в 1 млрд рублей. К концу 2009 года ТРЦ должен был быть построен, однако кризис 2008 года не позволил этого сделать.

После многолетних судебных разбирательств застройщик был лишен права на аренду земли. Кроме того, администрация города пыталась заставить «Трейд-Парк» снести все уже построенное, но застройщик уклонился от выполнения этих работ.

В итоге долгострой на Нижневолжской набережной будут сносить за счет бюджета. Региональное правительство направит на реконструкцию набережной 370 млн рублей.

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