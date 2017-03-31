Детская регата на Кубок Федора Конюхова состоится в Челябинской области в июне
Конюхов приедет наблюдать за ходом соревнований и вручит медали призерам и победителям.
Конюхов приедет наблюдать за ходом соревнований и вручит медали призерам и победителям.
ЧЕЛЯБИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Более ста юных спортсменов из разных регионов России примут участие в ежегодной детской регате в классе оптимист на Кубок путешественника Федора Конюхова, которая состоится в июне на озере Тургояк в Челябинской области, сообщили в
«С 4 июня по 9 июня на озере Тургояк в Челябинской области, на базе
Там добавили, что Федор Конюхов приедет наблюдать за ходом соревнований и вручит медали призерам и победителям. Помимо состязаний под парусом, в этом году юных спортсменов ждут туристические квесты, познавательные экскурсии, интеллектуальные игры,
По данным из открытых источников, регата на Кубок путешественника Федора Конюхова проводится на всероссийском уровне на протяжении последних шести лет. Главная цель соревнований — развитие и популяризация парусного спорта в стране.