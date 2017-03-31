Детская регата на Кубок Федора Конюхова состоится в Челябинской области в июне

ЧЕЛЯБИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Более ста юных спортсменов из разных регионов России примут участие в ежегодной детской регате в классе оптимист на Кубок путешественника Федора Конюхова, которая состоится в июне на озере Тургояк в Челябинской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«С 4 июня по 9 июня на озере Тургояк в Челябинской области, на базе клуба-отеля “Золотой пляж”, пройдет ежегодная детская регата на Кубок путешественника Федора Конюхова. Регата является отборочным соревнованием на первенство России в классе оптимист. Традиционно в регате принимают участие более сотни юных спортсменов, представляющих различные регионы нашей страны», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что Федор Конюхов приедет наблюдать за ходом соревнований и вручит медали призерам и победителям. Помимо состязаний под парусом, в этом году юных спортсменов ждут туристические квесты, познавательные экскурсии, интеллектуальные игры, мастер-классы.

По данным из открытых источников, регата на Кубок путешественника Федора Конюхова проводится на всероссийском уровне на протяжении последних шести лет. Главная цель соревнований — развитие и популяризация парусного спорта в стране.