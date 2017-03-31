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18:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Станция нового поколения, установленная в Приангарье, предупредит о ракетном нападении

Наземный комплекс установлен еще в трех субъектах России.

Космические войска ВКС РФ разворачивают наземные комплексы нового поколения, предназначенные для слежения за космическими объектами. Четыре новых РЛС высокой заводской готовности (ВЗГ) «Воронеж» развернулись на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской областей и Краснодарского края. Основная функция комплекса — предупреждение о ракетном нападении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «РИА Новости».

Космические войска ВКС приступили к развертыванию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения.

«Создание на территории России четырех новых лазерно-оптических и четырех радиотехнических комплексов распознавания космических объектов позволит к 2020 году осуществить глобальный и непрерывный контроль космического пространства во всех высотах, плоскостях и наклонениях», — говорится в сообщении.

Уже четыре новых РЛС высокой заводской готовности (ВЗГ) «Воронеж», развернутые на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской областей и Краснодарского края, несут боевое дежурство по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений в установленных зонах ответственности. Еще три новых РЛС «Воронеж» приступили к несению опытно-боевого дежурства в Красноярском и Алтайском краях, а также в Оренбургской области. В текущем году эти станции заступят на боевое дежурство. Кроме того, продолжается создание новых радиолокационных станций в Заполярье.

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