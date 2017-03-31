Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Предсказавший триумф Трампа ученый сделал прогноз для Ле Пен
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии страны - СМИ
Храбрящийся Путин, усталый Медведев посетили Север
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: все двигатели для ракет России оказались бракованными
Храбрящийся Путин, усталый Медведев на Севере
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
9В мире зацвела сакура
1195-летие Ирины Антоновой
9Индуистский Новый год
15:33 (мск), источник: dostup1.ru

До минус 21 похолодает в Челябинской области ночью 1 апреля

По предварительным данным, 2 и 3 апреля ожидается потепление, в понедельник не исключены сильные снегопады.

Источник: РИА "Новости"

Понижение температуры воздуха до минус 21 градуса прогнозируют синоптики предстоящей ночью в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на 1 апреля в регионе местами возможен небольшой снег, будет минус 11−16, при прояснении — до 21 градуса, утром — гололедица. Завтра днем — от нуля до минус пяти на фоне северо-западного — западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

Как следует из трехдневного прогноза, в последующие двое суток ожидается потепление: ночью будет около 10 градусов со знаком «минус», днем — до плюс пяти, в воскресенье — небольшой снег, слабые метели, гололедица, в понедельник, по предварительным данным, снегопады усилятся.

В Челябинске этой ночью минус 12−14, днем в субботу — от нуля до минус двух градусов.

Средняя температура воздуха в апреле составляет плюс два-четыре градуса. В теплые годы она повышается до плюс 9−11, в холодные — опускается до минус одного-четырех. Абсолютный максимум составляет плюс 28−31, минимум — минус 26−30 градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
слабый дождь
+7°
слабый дождь
758 мм рт. ст.
нормальное
93 %
очень высокая
5 м/с
слабый ветер
Приставы заставили жителя Приморья выплатить четверть миллиона сыну, брошенному в Троицке
Кремль прокомментировал вопрос ношения хиджабов в школах
Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год
Жириновский: Нужно отпустить всех задержанных после митингов
Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры
В России хотят ограничить время работы гипермаркетов
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Хакеры заразили компьютеры тысячи сторонников ИГ
Спорт
Семак vs Семин, Гончаренко vs Скрипченко, южное дерби в Ростове Выделяем главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов» Слова бывшего ведущего популярного телешоу в эфире «Нашего радио» возмутили не только участников проекта, но и его коллег
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь