До минус 21 похолодает в Челябинской области ночью 1 апреля
По предварительным данным, 2 и 3 апреля ожидается потепление, в понедельник не исключены сильные снегопады.
По предварительным данным, 2 и 3 апреля ожидается потепление, в понедельник не исключены сильные снегопады.
Понижение температуры воздуха до минус 21 градуса прогнозируют синоптики предстоящей ночью в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В ночь на 1 апреля в регионе местами возможен небольшой снег, будет минус 11−16, при прояснении — до 21 градуса, утром — гололедица. Завтра днем — от нуля до минус пяти на фоне
Как следует из трехдневного прогноза, в последующие двое суток ожидается потепление: ночью будет около 10 градусов со знаком «минус», днем — до плюс пяти, в воскресенье — небольшой снег, слабые метели, гололедица, в понедельник, по предварительным данным, снегопады усилятся.
В Челябинске этой ночью минус 12−14, днем в субботу — от нуля до минус двух градусов.
Средняя температура воздуха в апреле составляет плюс