До минус 21 похолодает в Челябинской области ночью 1 апреля

Понижение температуры воздуха до минус 21 градуса прогнозируют синоптики предстоящей ночью в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на 1 апреля в регионе местами возможен небольшой снег, будет минус 11−16, при прояснении — до 21 градуса, утром — гололедица. Завтра днем — от нуля до минус пяти на фоне северо-западного — западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

Как следует из трехдневного прогноза, в последующие двое суток ожидается потепление: ночью будет около 10 градусов со знаком «минус», днем — до плюс пяти, в воскресенье — небольшой снег, слабые метели, гололедица, в понедельник, по предварительным данным, снегопады усилятся.

В Челябинске этой ночью минус 12−14, днем в субботу — от нуля до минус двух градусов.