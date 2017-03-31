Омская команда КВН «Алексей Сергеевич» выиграла 1/8 финала Первой лиги

Команда Омской академии МВД России «Алексей Сергеевич» выиграла1/8 финала Первой лиги МС КВН в Казани и прошла в четвертьфинал.

Первое место омичи поделили с командой «ВАЗА» (КузГТУ, Кемерово). Также в игре участвовали «Голая правда» из Казани, «Громокошки» из Липецка и Армянская сборная из Москвы.

В визитке только «Алексей Сергеевич» заработал максимум — пять баллов. После разминки наша команда делила всё с той же «ВАЗой» второе место и отставала на 0,3 балла от местной «Голой правды».

В третьем конкурсе наша команда снова вернулась на позицию лидера. «Музыкальную фишку» омичей жюри снова оценило на высший балл — 4.

Напомним, Первая лига является одной из четырёх телевизионных лиг международного союза КВН. «Алексей Сергеевич» попала в неё по результатам кубка центральных лиг на фестивале в Сочи. В 2016 году команда стала чемпионом лиги силовых структур «Подъём».