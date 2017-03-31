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15:58 (мск), источник: ТАСС

Во Франции впервые представлена неизвестная ранее работа Родена

Скульптура «Я красива» датируется специалистами 1885 годом.

ПАРИЖ, 31 марта. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Во городе По (юго-запад Франции) на обозрение публики впервые выставлена неизвестная работа знаменитого скульптора Огюста Родена (1840−1917).

Это 72-сантиметровая статуя под названием «Я красива», относящаяся, как полагают эксперты, к 1885 году.

Произведение, уверены специалисты, было создано скульптором под впечатлением от стихотворения «Красота» из очень популярного в те годы сборника стихов Шарля Бодлера «Цветы зла». За основу скульптором была взята начальная строфа «О смертный! как мечта из камня, я прекрасна!».

Композиция включает обнаженного мускулистого мужчину, поднявшего на руках свернувшуюся клубком женщину. Судя по всему, это подготовительная работа к одной из скульптур, фигурирующих на знаменитых роденовских «Вратах ада».

Фрагмент скульптуры "Врата ада"

Скульптор, считают эксперты по его творчеству, в данном случае поступил так, как он это делал неоднократно и ранее: совместил в композиции «Красота» две ранее созданные им работы: «Падающий мужчина» и «Свернувшаяся клубком женщина».

Находка была сделана совершенно случайно. Статуя первоначально принадлежала пожилой женщине, проживавшей в По в одном из домов для престарелых. После ее кончины в 2013 году все ее вещи были переданы на хранение в местный специализированный склад мебели.

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После того как выяснилось, что никто из ее родственников на тот момент не объявился и не заявил о своих правах, все эти вещи поступили на экспертизу специалистам из местного аукционного дома в апреле 2016 года. Они обнаружили на цоколе статуи малозаметную подпись Родена. В дальнейшем экспертиза выявила на гипсе и отпечатки пальцев мастера. Работы по атрибуции длились четыре месяца.

Неизвестное произведение представлено публике в год, когда исполняется сто лет со дня смерти скульптора. Данная работа Родена оценивается в €700 тыс. Французское министерство культуры уже объявило ее национальным достоянием, что запрещает вывоз из страны в течение ближайших 30 месяцев.

После того, как стало известно об обнаружении скульптуры, объявились дальние родственники покойной владелицы. Теперь им предстоит решить сложный вопрос о наследовании шедевра.

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