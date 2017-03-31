Организаторы Евровидения подтвердили наличие письма об угрозах исключить Украину из конкурса
В СМИ появилось письмо руководительницы Европейского вещательного союза (EBU) премьеру Украины, в котором Киев предупреждают о санкциях.
В СМИ появилось письмо руководительницы Европейского вещательного союза (EBU) премьеру Украины, в котором Киев предупреждают о санкциях.
Европейский вещательный союз (EBU) в пятницу, 31 марта, подтвердил подлинность опубликованного на посвященном Евровидению сайте Oikotimes письма главы EBU Ингрид Дельтенре
Кроме того, она сообщила украинскому премьеру о том, что некоторые из участников конкурса не исключают возможности его покинуть.
«Ни одна из
В качестве возможного последствия Украину могут исключить из будущих конкурсов, сообщила Ингрид Дельтенре в письме, отправленном еще 23 марта. Согласно тексту документа, несколько стран уже обратились в EBU с критикой украинского решения и заявили, что обдумывают возможность покинуть конкурс.
«У нас нет никакой информации о том, что Юлия Самойлова может представлять угрозу национальной безопасности Украины», — говорится в письме.
Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, «решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».
По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в