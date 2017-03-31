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15:45 (мск), источник: УНИАН

Организаторы Евровидения подтвердили наличие письма об угрозах исключить Украину из конкурса

В СМИ появилось письмо руководительницы Европейского вещательного союза (EBU) премьеру Украины, в котором Киев предупреждают о санкциях.

Европейский вещательный союз (EBU) в пятницу, 31 марта, подтвердил подлинность опубликованного на посвященном Евровидению сайте Oikotimes письма главы EBU Ингрид Дельтенре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, передает DW.

В этом документе Дельтенре предупредила Гройсмана, что Украину могут исключить из будущих соревнований, если украинская власть не позволит въехать в страну российской участнице конкурса Юлии Самойловой.

Кроме того, она сообщила украинскому премьеру о том, что некоторые из участников конкурса не исключают возможности его покинуть.

«Ни одна из стран-хозяек ранее не препятствовала выступлению любого артиста на Евровидении, поэтому EBU не желала бы создавать прецедент в 2017 году. Мы рассматриваем исключение российской певицы из конкурса как неприемлемый шаг», — отмечается в письме.

В качестве возможного последствия Украину могут исключить из будущих конкурсов, сообщила Ингрид Дельтенре в письме, отправленном еще 23 марта. Согласно тексту документа, несколько стран уже обратились в EBU с критикой украинского решения и заявили, что обдумывают возможность покинуть конкурс.

«У нас нет никакой информации о том, что Юлия Самойлова может представлять угрозу национальной безопасности Украины», — говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, «решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».

По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в Крыму. Эту информацию уже подтвердили в Кремле.

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