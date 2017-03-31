Организаторы Евровидения подтвердили наличие письма об угрозах исключить Украину из конкурса

В этом документе Дельтенре предупредила Гройсмана, что Украину могут исключить из будущих соревнований, если украинская власть не позволит въехать в страну российской участнице конкурса Юлии Самойловой.

В этом документе Дельтенре предупредила Гройсмана, что Украину могут исключить из будущих соревнований, если украинская власть не позволит въехать в страну российской участнице конкурса Юлии Самойловой.

Кроме того, она сообщила украинскому премьеру о том, что некоторые из участников конкурса не исключают возможности его покинуть.

«Ни одна из стран-хозяек ранее не препятствовала выступлению любого артиста на Евровидении, поэтому EBU не желала бы создавать прецедент в 2017 году. Мы рассматриваем исключение российской певицы из конкурса как неприемлемый шаг», — отмечается в письме.

В качестве возможного последствия Украину могут исключить из будущих конкурсов, сообщила Ингрид Дельтенре в письме, отправленном еще 23 марта. Согласно тексту документа, несколько стран уже обратились в EBU с критикой украинского решения и заявили, что обдумывают возможность покинуть конкурс.

«У нас нет никакой информации о том, что Юлия Самойлова может представлять угрозу национальной безопасности Украины», — говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, «решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».