Полмиллиона тенге заплатят двое жителей Шу за игру в карты

«Жители Шуского района М. и Ж. привлечены к административной ответственности за участие в азартных играх, — пояснили в ведомстве. — 28 февраля в семь вечера в городе Шу, возле автозаправочной станции “Шаяхмет”, эти граждане играли в азартные игры (карты) в неотведенных для этого местах на деньги, вещи и иные ценности».

В ходе составления протокола об административном правонарушении изъяты в качестве вещественного доказательства карты в количестве 10 штук, деньги номиналом «50 тенге» — 6 штук. Всего сумма «банка» составила 300 тенге.

Постановлением суда М. и Ж. признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 444 ч.1 КоАП РК. Им назначен штраф в размере 200 МРП, что составляет 453,8 тыс. тенге.

Суд постановил также приобщенные к административному делу в качестве вещественного доказательства карты (10 штук) и деньги (300 тенге) конфисковать в доход государства.