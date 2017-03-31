Названы самые дешёвые туристические направления мира

Рейтинг бюджетных туристических направлений был составлен экспертами сервиса Price of Travel. При подсчете стоимости однодневного отдыха они оценивали расходы на хостел, трехразовое питание, стоимость двух поездок на общественном транспорте, посещения аттракциона и трех банок пива.

В Покхаре один день туристу обойдется в 17,7 доллара, во вьетнамской столице Ханое — 18,3 доллара. На третьем месте еще один вьетнамский город Хошимин. Здесь однодневный отдых будет стоить 18,4 доллара. Следом идет Каир — 18,7 доллара, затем Чиангмай в Таиланде — 18,8 доллара, пишет Телеканал «360».