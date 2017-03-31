Ученые обнаружили неожиданный источник парниковых газов

Метан считается более опасным парниковым выбросом, чем углекислый газ. Находить потенциальные источники вредных выбросов в атмосферу — важная задача в борьбе с глобальным потеплением.

Предыдущие исследования показали, что лесные почвы поглощают метан за счет содержания в них почвенных бактерий. Теперь американские исследователи установили, что этот газ может вновь выделяться в атмосферу из еще свежего древесного отпада.