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17:04 (мск), источник: Индикатор

Ученые обнаружили неожиданный источник парниковых газов

Исследователи из Делавэрского университета (США) показали, что упавшие деревья в лесу представляют собой источник метана — парникового газа. Ученые представили результаты своей работы в журнале Ecosystems.

Источник: Nathan Anderson / CC0

Метан считается более опасным парниковым выбросом, чем углекислый газ. Находить потенциальные источники вредных выбросов в атмосферу — важная задача в борьбе с глобальным потеплением.

Предыдущие исследования показали, что лесные почвы поглощают метан за счет содержания в них почвенных бактерий. Теперь американские исследователи установили, что этот газ может вновь выделяться в атмосферу из еще свежего древесного отпада.

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Ученые исследовали участок леса округа Сесил (штат Мэриленд) площадью более 120 тыс. квадратных метров. Команда исследователей изучила деревья, почву и древесный отпад на разных стадиях разложения деревьев. Для измерения уровней метана и углекислого газа исследователи использовали спектральный газоанализатор.

Оказалось, что недавно упавшие стволы деревьев, как и живые деревья, выделяют метан. А более старые древесные отпады, поглощают метан, как это делает почва. Когда дерево падает, оно по-прежнему продолжает выделять метан. С течением времени до упавших стволов добираются почвенные бактерии, которые потребляют метан и, таким образом, древесный отпад из источника превращается в поглотителя этого газа.

По словам исследователей, в экосистемных моделях теперь должны учитываться выбросы метана из упавших стволов деревьев. Команда ученых собирается продолжить свои исследования в разных лесах.

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