Экологическая угроза нависла над Ростовом-на-Дону
Рабочая группа устранит загрязнение сточными водами реки Темерник.
Рабочая группа устранит загрязнение сточными водами реки Темерник.
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В ходе инспекции выяснилось, что очистные сооружения принадлежат ООО «Коммунальная
«Несмотря на то, что речь идет о работе частной организации, ущерб наносится экологии города. Будут принят меры по регулированию работы очистных сооружений, а также по предотвращению и ликвидации последствий сброса неочищенных сточных вод», — прокомментировал первый заместитель
Как сообщало ИА REGNUM, жители микрорайона «Суворовский» в
Напомним, ростовский предприниматель чуть не устроил экологическую катастрофу. Предприятие Айказа Саядяна изготавливало битумную смесь, а горы опасных отходов хранились не на специально оборудованной площадке, а на земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности. В результате токсичные вещества
Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области оценили вред, нанесённый окружающей среде деятельностью предприятия, в размере 468 тыс. рублей. Результаты проверки легли в основу дела, которое в 2016 году было направлено в ГУ МВД России по региону.
Ростовский предприниматель проведет за экологическое преступление два года в