Экологическая угроза нависла над Ростовом-на-Дону

Над Ростовом-на-Дону вновь нависла экологическая угроза. Вот уже около двух лет в реку Темерник сливаются сточные воды. От неприятного запаха страдают жители целого микрорайона, а также прилегающего садоводческого товарищества «Исток». Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства 31 марта, чиновники признали: частная организация наносит ущерб экологии города-миллионника.

В ходе инспекции выяснилось, что очистные сооружения принадлежат ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания». В феврале в связи с нарушением технологического регламента работы канализации и случился сброс сточных вод в водоём.

«Несмотря на то, что речь идет о работе частной организации, ущерб наносится экологии города. Будут принят меры по регулированию работы очистных сооружений, а также по предотвращению и ликвидации последствий сброса неочищенных сточных вод», — прокомментировал первый заместитель сити-менеджера Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Как сообщало ИА REGNUM, жители микрорайона «Суворовский» в Ростове-на-Дону забили тревогу еще в ноябре прошлого года. Сброс канализации прямиком в реку Темерник зафиксировали горожане и выложили фотографии в социальные сети. Некоторые интернет-пользователи сообщению ничуть не удивились, отметив, что весь город-миллионник «сливает помои в реку Дон».

Напомним, ростовский предприниматель чуть не устроил экологическую катастрофу. Предприятие Айказа Саядяна изготавливало битумную смесь, а горы опасных отходов хранились не на специально оборудованной площадке, а на земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности. В результате токсичные вещества всё-таки попали в почву и грунтовые воды.

Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области оценили вред, нанесённый окружающей среде деятельностью предприятия, в размере 468 тыс. рублей. Результаты проверки легли в основу дела, которое в 2016 году было направлено в ГУ МВД России по региону.