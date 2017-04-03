Женский спецназ в Норвергии: из чего сделаны эти девчонки?
Jegertroppen — первый в мире отряд женского спецназа. Он задумывался как эксперимент, но оказался весьма успешным начинанием.
Jegertroppen — первый в мире отряд женского спецназа. Он задумывался как эксперимент, но оказался весьма успешным начинанием.
Она прошагала несколько километров с ношей, равной собственному весу; она убивала мелкую дичь, чтобы выжить в лесу в ходе учений; она практиковалась в прыжках с парашютом, чтобы знать, как попасть в логово врага.
19-летняя Яннике, симпатичная норвежка с убранными в хвостик волосами — девушка весьма выносливая. Но это не все: она к тому же входит в состав Jegertroppen («Охотничий отряд») — первого в мире женского отряда спецназа.
«Я хотела сделать
Через полгода после начала боевой подготовки, несмотря на то, что не все шло гладко, она намерена продолжать.
Jegertroppen был сформирован в 2014 году. Тогда военное командование решило, что война в Афганистане показала «оперативную необходимость» в хорошо подготовленных
Начинание, которое задумывалось просто как эксперимент, сейчас признано большим успехом.
В первый же год заявление подали более 200 женщин, и теперь ежегодно через эту суровую боевую подготовку проходит примерно с десяток человек, регулярно пополняющих элитный женский отряд специального назначения, который может быть задействован как в Норвегии, так и за рубежом.
По словам Яннике, пока самой трудной ей показалась так называемая «адская неделя» — проверка на прихологическую и физическую выносливость, включающая изнурительные
«Они таким образом проверяют, насколько ты способна переносить трудности, будучи в таком изнуренном состоянии», — говорит Яннике.
Сегодня эти молодые женщины учатся прорываться из засады в черте города. Они работают группами по два человека: укрываются за сожженными танками, ведут автоматный огонь на подавление противника и учатся выставлять дымовую завесу для прикрытия отхода отряда.
Каждый раз, когда им удается попасть по металлическим мишеням, стоящим далеко впереди в снегу, раздается громкий звон — к радости капитана Оле Видара Крогсетера, руководящего тренировкой.
«Мы предоставляем им наилучшую подготовку, максимально приближенную к реальным условиям, — говорит он. — Мы заставляем их повторять эти приемы боя до тех пор, пока они ими не овладеют в совершенстве».
В промежутках
Они поют, шутят, сидят, развалясь, на ящике с аппаратурой, наслаждаясь недолгим моментом отдыха. Затем разводят костер и приступают к жарке шашлыка.
В середине 1980-х Норвегия стала одной из первых стран в составе НАТО, разрешивших женщинам служить в боевых частях, однако их число всегда было незначительно. Женщинам разрешили подавать заявку на службу в спецназе, но никто туда не прошел.
США и Британия только недавно официально разрешили женщинам поступать на службу в боевые части, но американские спецназовцы оказали этому новшеству сопротивление.
Опрос, проведенный в 2014 году Институтом Айн Рэнд среди офицерского состава спецназа, обнаружил, что 85% были против того, чтобы позволять женщинам выполнять специфические задачи, а 71% были против того, чтобы женщины входили в состав их частей.
В первую очередь офицеров беспокоило то, что могут упасть высокие стандарты подготовки, а также сплоченность внутри отряда.
Мужчины также высказывали озабоченность по поводу того воздействия, которое может оказывать на женщин предменструальный синдром (ПМС). Их также волновало, как повлияет на коллектив тот факт, что женщинам и мужчинам придется жить в разных отсеках.
Норвежский спецназовец Магнус, тренировавший новобранок Jegertroppen, полагает, что это надуманные проблемы.
В Норвегии солдаты, как мужчины, так и женщины, спят в одной комнате, а ПМС во время тренировок не доставлял никаких проблем, по его словам.
При этом он признает, что некоторые сомнения небезосновательны: например, хватит ли у
«Не думаю, что надо ожидать от женщин абсолютно того же, что и от мужчин, — добавляет Магнус. — Они не победят в рукопашном бою, но мы ведь в большинстве случаев используем не кулаки, а оружие. А они стреляют, как правило, лучше мужчин».
Смогли бы вы пройти такую подготовку?
Что нужно, чтобы окончить курс:
Большинство членов Jegertroppen были отличницами в специализированных спортивных школах, но дело не только в их хорошей физической подготовке.
«Женщины мыслят нестандартно, — поясняет двадцатидвухлетняя Вендерла, прошедшая эту подготовку в прошлом году. — Мужчины просто делают то, что им сказано. Возможно, мы больше приспособлены к тому, чтобы увидеть
Несмотря на то, что равенство полов в норвежской армии — как и в целом в обществе — уже давно укоренилось, всего лишь 11% личного армейского состава — женщины. Это свидетельствует от том, что вербовка и подготовка
В Британии этот показатель составляет 10,2%, в Соединенных Штатах — более 15%.
В 2016 году воинский призыв в Норвегии распространился на женщин, и они составили четверть от 8 тысяч новобранцев. Это означает, что
Вендерла рассказывает, что сама она не сталкивалась с проявлениями сексизма в спецназе, однако в другом батальоне такие эпизоды бывали.
Например, ее сослуживцы иногда говорили ей, что она слабее мужчин и менее способна, а один из солдат отпускал в ее адрес скабрезные шуточки. Но все это прекратилось после того, как она пожаловалась.
«Я думаю, что он, возможно, был не очень уверен в себе. Но
Норвежские военные в настоящий момент находятся в Иордании, где тренируют сирийских повстанцев, которые воюют с боевиками «Исламского государства».
Пока никто из женщин, прошедших подготовку в спецназе Jegertroppen, не был отправлен на спецоперацию. Как говорит командование, главное — они обучены и готовы, если в них будет надобность.
Яннике говорит, что в такой мирной стране как Норвегия во время боевой подготовки трудно все время помнить, что они учатся убивать.
«Но я пытаюсь не забывать об этом, потому что для этого мы, по сути, здесь и обучаемся», — говорит она уверенно и спокойно.
Kevin Ponniah, BBC News