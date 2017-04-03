Женский спецназ в Норвергии: из чего сделаны эти девчонки?

Инструктор, тренировавший Jegertroppen, говорит, что женщины часто стреляют лучше мужчин | Источник: MOHAMED MADI/BBC

Она прошагала несколько километров с ношей, равной собственному весу; она убивала мелкую дичь, чтобы выжить в лесу в ходе учений; она практиковалась в прыжках с парашютом, чтобы знать, как попасть в логово врага. 19-летняя Яннике, симпатичная норвежка с убранными в хвостик волосами — девушка весьма выносливая. Но это не все: она к тому же входит в состав Jegertroppen («Охотничий отряд») — первого в мире женского отряда спецназа. «Я хотела сделать что-то большее, выбрать самое трудное, что есть в армии, — поясняет Яннике. — Хотела убедиться, на что я способна». Через полгода после начала боевой подготовки, несмотря на то, что не все шло гладко, она намерена продолжать. Jegertroppen был сформирован в 2014 году. Тогда военное командование решило, что война в Афганистане показала «оперативную необходимость» в хорошо подготовленных солдатах-женщинах, которые могли бы собирать разведданные и налаживать контакты с местными женщинами и детьми во время размещения войск в странах с традиционным укладом жизни.

Важная часть боевой подготовки - участие в зимнем патруле | Источник: NORWEGIAN SPECIAL FORCES

Начинание, которое задумывалось просто как эксперимент, сейчас признано большим успехом. В первый же год заявление подали более 200 женщин, и теперь ежегодно через эту суровую боевую подготовку проходит примерно с десяток человек, регулярно пополняющих элитный женский отряд специального назначения, который может быть задействован как в Норвегии, так и за рубежом. По словам Яннике, пока самой трудной ей показалась так называемая «адская неделя» — проверка на прихологическую и физическую выносливость, включающая изнурительные марш-броски, длящиеся по нескольку дней, практически без отдыха и с минимальным количеством воды и пищи. «Они таким образом проверяют, насколько ты способна переносить трудности, будучи в таком изнуренном состоянии», — говорит Яннике.

Яннике говорит, что в такой мирной стране как Норвегия трудно все время помнить, что они учатся убивать. | Источник: MOHAMED MADI/BBC

Сегодня эти молодые женщины учатся прорываться из засады в черте города. Они работают группами по два человека: укрываются за сожженными танками, ведут автоматный огонь на подавление противника и учатся выставлять дымовую завесу для прикрытия отхода отряда. Каждый раз, когда им удается попасть по металлическим мишеням, стоящим далеко впереди в снегу, раздается громкий звон — к радости капитана Оле Видара Крогсетера, руководящего тренировкой. «Мы предоставляем им наилучшую подготовку, максимально приближенную к реальным условиям, — говорит он. — Мы заставляем их повторять эти приемы боя до тех пор, пока они ими не овладеют в совершенстве».

Оле Видар (справа) раньше не работал с женщинами-солдатами и признается, что поначалу был настроен скептически | Источник: KEVIN PONNIAH/BBC

Женщины проходят ту же подготовку, что и мужчины, включая прыжки с парашютом | Источник: NORWEGIAN SPECIAL FORCES

В промежутках женщины-солдаты, которым от 19 до 27 лет, отдыхают, и тогда обстановка здесь совершенно меняется. Они поют, шутят, сидят, развалясь, на ящике с аппаратурой, наслаждаясь недолгим моментом отдыха. Затем разводят костер и приступают к жарке шашлыка. В середине 1980-х Норвегия стала одной из первых стран в составе НАТО, разрешивших женщинам служить в боевых частях, однако их число всегда было незначительно. Женщинам разрешили подавать заявку на службу в спецназе, но никто туда не прошел. США и Британия только недавно официально разрешили женщинам поступать на службу в боевые части, но американские спецназовцы оказали этому новшеству сопротивление.

Солдаты-женщины говорят, что чувствуют себя почти как сестры. Их лица закрыты, поскольку в будущем они могут работать под прикрытием | Источник: MOHAMED MADI/BBC

Опрос, проведенный в 2014 году Институтом Айн Рэнд среди офицерского состава спецназа, обнаружил, что 85% были против того, чтобы позволять женщинам выполнять специфические задачи, а 71% были против того, чтобы женщины входили в состав их частей. В первую очередь офицеров беспокоило то, что могут упасть высокие стандарты подготовки, а также сплоченность внутри отряда. Мужчины также высказывали озабоченность по поводу того воздействия, которое может оказывать на женщин предменструальный синдром (ПМС). Их также волновало, как повлияет на коллектив тот факт, что женщинам и мужчинам придется жить в разных отсеках.

В основном пополнение приходит из специализированных спортивных школ | Источник: KEVIN PONNIAH/BBC

Норвежский спецназовец Магнус, тренировавший новобранок Jegertroppen, полагает, что это надуманные проблемы. В Норвегии солдаты, как мужчины, так и женщины, спят в одной комнате, а ПМС во время тренировок не доставлял никаких проблем, по его словам. При этом он признает, что некоторые сомнения небезосновательны: например, хватит ли у женщины-солдата сил быстро отнести в безопасное место раненого бойца-мужчину.

Женщины учатся в отряде спецназа и рукопашному бою | Источник: NORWEGIAN SPECIAL FORCES

«Не думаю, что надо ожидать от женщин абсолютно того же, что и от мужчин, — добавляет Магнус. — Они не победят в рукопашном бою, но мы ведь в большинстве случаев используем не кулаки, а оружие. А они стреляют, как правило, лучше мужчин». Смогли бы вы пройти такую подготовку? Что нужно, чтобы окончить курс: Совершить 15-ти километровый марш-бросок через лес за 2 часа 15 минут в полном обмундировании и со снаряжением: в сапогах с 22-х килограммовым рюкзаком и с оружием.

через лес за 2 часа 15 минут в полном обмундировании и со снаряжением: в сапогах с 22-х килограммовым рюкзаком и с оружием. 6 раз подтянуться на турнике

сделать 50 подъемов туловища за 2 минуты

40 отжиманий

пробежать 3 километра за 13 минут

проплыть за 11 минут 400 метров, из них первые 25 метров — под водой. Большинство членов Jegertroppen были отличницами в специализированных спортивных школах, но дело не только в их хорошей физической подготовке. «Женщины мыслят нестандартно, — поясняет двадцатидвухлетняя Вендерла, прошедшая эту подготовку в прошлом году. — Мужчины просто делают то, что им сказано. Возможно, мы больше приспособлены к тому, чтобы увидеть какое-то иное, лучшее решение». Несмотря на то, что равенство полов в норвежской армии — как и в целом в обществе — уже давно укоренилось, всего лишь 11% личного армейского состава — женщины. Это свидетельствует от том, что вербовка и подготовка женщин-солдат все еще оставляют желать лучшего. В Британии этот показатель составляет 10,2%, в Соединенных Штатах — более 15%.

"Это был лучший год в моей жизни", - признается 22-летняя Вендерла | Источник: KEVIN PONNIAH/BBC

В 2016 году воинский призыв в Норвегии распространился на женщин, и они составили четверть от 8 тысяч новобранцев. Это означает, что женщин-солдат в армии со временем станет больше. Вендерла рассказывает, что сама она не сталкивалась с проявлениями сексизма в спецназе, однако в другом батальоне такие эпизоды бывали. Например, ее сослуживцы иногда говорили ей, что она слабее мужчин и менее способна, а один из солдат отпускал в ее адрес скабрезные шуточки. Но все это прекратилось после того, как она пожаловалась. «Я думаю, что он, возможно, был не очень уверен в себе. Но я-то знала, что со мной все в порядке, потому что я все тесты прошла, так что это его проблемы», — говорит Вендерла.

Во время подготовки условия максимально приближены к боевым | Источник: KEVIN PONNIAH/BBC

Норвежские военные в настоящий момент находятся в Иордании, где тренируют сирийских повстанцев, которые воюют с боевиками «Исламского государства». Пока никто из женщин, прошедших подготовку в спецназе Jegertroppen, не был отправлен на спецоперацию. Как говорит командование, главное — они обучены и готовы, если в них будет надобность. Яннике говорит, что в такой мирной стране как Норвегия во время боевой подготовки трудно все время помнить, что они учатся убивать. «Но я пытаюсь не забывать об этом, потому что для этого мы, по сути, здесь и обучаемся», — говорит она уверенно и спокойно. Kevin Ponniah, BBC News