В квартире экс-директора ИНИОН провели обыск

«О возбуждении уголовного дела мне сообщили следователи, сегодня ко мне в квартиру приходили с обыском. У меня изъяли зарубежный паспорт, а также взяли образцы почерка», — заявил Пивоваров «Интерфаксу» в пятницу.
Также, добавил ученый, обыски были проведены по другим адресам.
«Я случайно услышал, что мою заместительницу, профессора Пархалину забрали с работы и отвезли домой, причем эта дама никакого отношения к финансовым вопросам не имеет, она только наукой занималась всю жизнь», — подчеркнул Пивоваров.
По его словам, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
«Пока я нахожусь в статусе подозреваемого. В бумагах, которые я получил от следователя, написано об ущербе в 1 млн 38 тыс. рублей за 10 лет. При том что не сказано, что я их себе взял», — рассказал ученый.
По мнению Пивоварова, «это (его уголовное преследование — ИФ) — Кафка абсолютный», а также «полный произвол и нарушение презумпции невиновности».
Сначала меня два года держали в качестве ответственного за пожар (в ИНИОН РАН — ИФ). Потом, когда выяснилось, что я не ответственный, стали искать что-то другое. Это абсолютная политическая травля. За что, не знаю — я не Навальный, не Немцов, а скромный научный работник и преподаватель, никогда не был ни политиком, ни общественным деятелем
Юрий ПивоваровБывший директор ИНИОН РАН
Академик Пивоваров руководил ИНИОН 17 лет. 30 января 2015 года в институте произошел сильный пожар, который тушили более суток. В результате от огня и воды пострадали тысячи книг, была разрушена часть здания.
30 апреля в рамках дела по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) о пожаре Пивоварову, на тот момент уже ушедшему с поста директора ИНИОН и занимающему должность научного руководителя института, было предъявлено обвинение. Дело расследуется следственными органами главного следственного управления СКР по Москве.
Сам Пивоваров отрицает свою вину, подчеркивая, что в условиях недостаточного финансирования не мог обеспечить противопожарную безопасность здания.