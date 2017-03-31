В квартире экс-директора ИНИОН провели обыск

«О возбуждении уголовного дела мне сообщили следователи, сегодня ко мне в квартиру приходили с обыском. У меня изъяли зарубежный паспорт, а также взяли образцы почерка», — заявил Пивоваров «Интерфаксу» в пятницу.

Также, добавил ученый, обыски были проведены по другим адресам.

«Я случайно услышал, что мою заместительницу, профессора Пархалину забрали с работы и отвезли домой, причем эта дама никакого отношения к финансовым вопросам не имеет, она только наукой занималась всю жизнь», — подчеркнул Пивоваров.

По его словам, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

«Пока я нахожусь в статусе подозреваемого. В бумагах, которые я получил от следователя, написано об ущербе в 1 млн 38 тыс. рублей за 10 лет. При том что не сказано, что я их себе взял», — рассказал ученый.

По мнению Пивоварова, «это (его уголовное преследование — ИФ) — Кафка абсолютный», а также «полный произвол и нарушение презумпции невиновности».