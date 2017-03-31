В Ростове 9 мая и в дни репетиций военного парада ограничат движение

Так, 9 мая, в День Победы, будет прекращено движение транспортных средств на следующих участках:

— ул. Большая Садовая — на участке от пер. Островского до пр. Буденновский с 6:00 до 9:00.

— ул. Большая Садовая — на участке от пр. Буденновский до пр. Театральный.

— пр. Театральный — на участке от ул. Максима Горького до ул. Закруткина.

— ул. Советская — на участке от пл. Театральная до пл. К. Маркса с 6:00 до 00:00.

— ул. Береговая — на участке от пр. Буденновский до пр. Богатяновский спуск с 15:00 до 2:00.

Кроме того, в связи с репетициями 3 и 5 мая (4 мая — резервный день) с 16:00 до 00:00, а также 7 мая с 15:00 до 00:00 будет временно прекращено движение транспорта по:

— ул. Большая Садовая — на участке от пр. Буденновский до пр. Театральный.

— пр. Театральный — на участке от ул. Максима Горького до ул. Закруткина.

— ул. Советская — на участке от пл. Карла Маркса до пл. Театральная.

— пл. Театральная.