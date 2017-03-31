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16:27 (мск), источник: Publika.md

Пропавшую девочку из села Бык, нашли в компании незнакомой женщины

После долгих поисков, была найдена 11-летняя девочка, которая ушла из дома три дня назад.

Источник: Publika.md

Сотрудники полиции обнаружили девочку вблизи села Хумулешть. Она была в компании незнакомой женщины возле загона для овец.

С девочкой поработал детский психолог, а затем ребенка отвезли домой.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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