Пропавшую девочку из села Бык, нашли в компании незнакомой женщины
После долгих поисков, была найдена 11-летняя девочка, которая ушла из дома три дня назад.
После долгих поисков, была найдена 11-летняя девочка, которая ушла из дома три дня назад.
Сотрудники полиции обнаружили девочку вблизи села Хумулешть. Она была в компании незнакомой женщины возле загона для овец.
С девочкой поработал детский психолог, а затем ребенка отвезли домой.
Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.