Станцию «Парк культуры» оформят в стиле современного искусства

Третий этап просветительского проекта «Интенсив XX» стартует 1 апреля 2017 года. Москвичи увидят известные произведения художников из собрания Третьяковской галереи на Крымском Валу: «Айдан» Таира Салахова, «Пакет молока» Игоря Шелковского, «Двое» Виктора Попкова и другие.

О современных течениях пассажирам также расскажут баннеры на эскалаторном наклоне, плакаты на платформе и тантамарески при входе. Все это создано по мотивам картин отечественных художников 1960—1990 годов.

Обновилась и информация на сайте проекта, теперь там появились сведения об авторах и их работах в виде лекций и подкастов.