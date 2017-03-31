Станцию «Парк культуры» оформят в стиле современного искусства
Третий этап проекта «Интенсив XX» стартует 1 апреля 2017 года.
Третий этап проекта «Интенсив XX» стартует 1 апреля 2017 года.
Вестибюль станции «Парк культуры» Кольцевой линии переоформят: пассажиры смогут узнать о современных течениях в изобразительном искусстве XX века, сообщает
Третий этап просветительского проекта «Интенсив XX» стартует 1 апреля 2017 года. Москвичи увидят известные произведения художников из собрания Третьяковской галереи на Крымском Валу: «Айдан» Таира Салахова, «Пакет молока» Игоря Шелковского, «Двое» Виктора Попкова и другие.
О современных течениях пассажирам также расскажут баннеры на эскалаторном наклоне, плакаты на платформе и тантамарески при входе. Все это создано по мотивам картин отечественных художников 1960—1990 годов.
Обновилась и информация на сайте проекта, теперь там появились сведения об авторах и их работах в виде лекций и подкастов.