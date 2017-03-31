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19:11 (мск), источник: m24.ru

Станцию «Парк культуры» оформят в стиле современного искусства

Третий этап проекта «Интенсив XX» стартует 1 апреля 2017 года.

Источник: Москва 24

Вестибюль станции «Парк культуры» Кольцевой линии переоформят: пассажиры смогут узнать о современных течениях в изобразительном искусстве XX века, сообщает пресс-служба метрополитена.

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Третий этап просветительского проекта «Интенсив XX» стартует 1 апреля 2017 года. Москвичи увидят известные произведения художников из собрания Третьяковской галереи на Крымском Валу: «Айдан» Таира Салахова, «Пакет молока» Игоря Шелковского, «Двое» Виктора Попкова и другие.

О современных течениях пассажирам также расскажут баннеры на эскалаторном наклоне, плакаты на платформе и тантамарески при входе. Все это создано по мотивам картин отечественных художников 1960—1990 годов.

Обновилась и информация на сайте проекта, теперь там появились сведения об авторах и их работах в виде лекций и подкастов.

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