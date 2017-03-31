Командно-штабные учения со спецназом начались на Дону

Как сообщает 31 марта пресс-служба ЮВО, в учениях задействованы около 300 военнослужащих и более 30 единиц специальной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр».

«Личный состав был поднят по тревоге и в составе подразделений совершил многокилометровый марш на один из общевойсковых полигонов региона. При выдвижении в назначенный район подразделения боевого охранения отразили атаку группы условных диверсантов, ранее обнаруженных с помощью беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Кроме того, на полигоне военнослужащие совершенствовали навыки скрытного передвижения в условиях лесистой местности, а также решали задачи по уничтожению условного противника в ходе засадных действий.