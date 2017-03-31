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19:04 (мск), источник: Интерфакс

Третьяковская галерея переименовала здание на Крымском валу в «Новую Третьяковку»

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) в рамках обновления бренда переименовала своё здание на Крымском валу в «Новую Третьяковку», запустила новый сайт и планирует создать новый фирменный стиль.

Источник: Агентство «Москва»

«Третьяковская галерея — самая известная и любимая коллекция в России, наследие за тысячу лет. Наша главная задача заключается в продолжении дела выдающегося коллекционера Павла Михайловича Третьякова. Чтобы делать это сегодня, мы должны найти общий язык с современным посетителем, с современным миром», — сообщила в пятницу генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова, чьи слова приводит пресс-служба музея.

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Как отметили в пресс-службе, изменения происходят в рамках новой концепции музея. Новую систему брендинга Третьяковской галереи разработали в московском агентстве ONY.

Универсальным знаком, который призван объединить весь музейный комплекс, стала буква «Т». В галерее решили, что выбранный знак «объединяет традиции кириллического алфавита и эстетику русского авангарда».

В фирменном стиле было сохранено цветовое кодирование основных площадок и появились новые краски. Для универсального использования выбран золотой, у Лаврушинского переулка — красный цвет, у Крымского Вала — синий. Зелёный цвет объединил музеи Виктора и Аполлинария Васнецовых, музей Анны Голубкиной, Павла Корина.

«Обновление бренда также переименовало Третьяковскую галерею на Крымском Валу. В официальном названии закрепилось слово, которое давно появилось в устной речи, — Новая Третьяковка. Новое имя продолжает традицию крупных европейских музеев, классические и современные коллекции которых представлены в старых и новых галереях. Например, Tate Britain и Tate Modern — Британская и Современная галереи Тейт в Лондоне, Alte Pinakothek, Neue Pinakothek и Pinakothek der Moderne — Старая, Новая и Пинакотека современности в Мюнхене», — отмечают в ГТГ.

Кроме того, в процессе ребрендинга Третьяковка обновляет сайт — новая версия находится по прежнему адресу tretyakovgallery.ru. У него нет отдельной мобильной версии — сайт автоматически адаптируется под разные устройства. Таким образом, пользователям компьютеров, планшетов и смартфонов доступна одинаковая информация, и обновлять ее можно одновременно для всех устройств.

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