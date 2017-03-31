В Крыму состоялся конкурс по благоустройству пляжных территорий
В Евпатории прошел конкурс, по итогам которого станет ясно, кому представится право заключения договоров о благоустройстве пляжей общего пользования, передали в
В Евпатории прошел конкурс, по итогам которого станет ясно, кому представится право заключения договоров о благоустройстве пляжей общего пользования, передали в
«На конкурс было выставлено 19 пляжных территорий. Для участия в нем было подано 54 заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — уточнили в сообщении.
Предоставленные заявки было поручено изучить комиссии под руководством заместителя главы администрации Валерия Батюка.
Согласно информации
«На благоустройство четырех пляжных территорий подали по одному заявлению. На благоустройство остальных территорий поступило по несколько заявок, — отметили в сообщении. — Один из пляжей в поселке Заозерное оказался невостребованным: заявок на этот участок не поступило».
Уточним, что с победителями конкурса заключат договоры о благоустройстве пляжной территории на семь и десять лет. Помимо этого, победители освобождаются от уплаты арендной платы за пользование пляжной территорией.