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18:41 (мск), источник: АиФ Крым

В Крыму состоялся конкурс по благоустройству пляжных территорий

В Евпатории прошел конкурс, по итогам которого станет ясно, кому представится право заключения договоров о благоустройстве пляжей общего пользования, передали в пресс-службе администрации курорта.

Источник: Аргументы и факты

«На конкурс было выставлено 19 пляжных территорий. Для участия в нем было подано 54 заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — уточнили в сообщении.

Предоставленные заявки было поручено изучить комиссии под руководством заместителя главы администрации Валерия Батюка.

Согласно информации пресс-службы, география участников была обширной: заявки подавали из разных регионов Крыма, Краснодарского края, Москвы и Казани.

«На благоустройство четырех пляжных территорий подали по одному заявлению. На благоустройство остальных территорий поступило по несколько заявок, — отметили в сообщении. — Один из пляжей в поселке Заозерное оказался невостребованным: заявок на этот участок не поступило».

Уточним, что с победителями конкурса заключат договоры о благоустройстве пляжной территории на семь и десять лет. Помимо этого, победители освобождаются от уплаты арендной платы за пользование пляжной территорией.

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