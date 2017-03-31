В Крыму состоялся конкурс по благоустройству пляжных территорий

«На конкурс было выставлено 19 пляжных территорий. Для участия в нем было подано 54 заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — уточнили в сообщении.

Предоставленные заявки было поручено изучить комиссии под руководством заместителя главы администрации Валерия Батюка.

Согласно информации пресс-службы, география участников была обширной: заявки подавали из разных регионов Крыма, Краснодарского края, Москвы и Казани.

«На благоустройство четырех пляжных территорий подали по одному заявлению. На благоустройство остальных территорий поступило по несколько заявок, — отметили в сообщении. — Один из пляжей в поселке Заозерное оказался невостребованным: заявок на этот участок не поступило».

Уточним, что с победителями конкурса заключат договоры о благоустройстве пляжной территории на семь и десять лет. Помимо этого, победители освобождаются от уплаты арендной платы за пользование пляжной территорией.