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17:30 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области объявили о начале пожароопасного сезона

Пожароопасный сезон, который продлится до октября, начался в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, в этот период местным жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву, кроме того, могут действовать ограничения на посещение лесов.

В облкомитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии напоминают, что за нарушение правил волгоградцам грозит штраф от 1 500 до 4 000 рублей и более при объявлении особого противопожарного режима.

В ведомстве также отметили, что в регионе проводятся учения по тушению ландшафтных пожаров. В пятницу, 31 марта, профилактическое мероприятие прошло на территории Среднеахтубинского лесничества.

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