В Волгоградской области объявили о начале пожароопасного сезона
Пожароопасный сезон, который продлится до октября, начался в Волгоградской области.
Пожароопасный сезон, который продлится до октября, начался в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В облкомитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии напоминают, что за нарушение правил волгоградцам грозит штраф от 1 500 до 4 000 рублей и более при объявлении особого противопожарного режима.
В ведомстве также отметили, что в регионе проводятся учения по тушению ландшафтных пожаров. В пятницу, 31 марта, профилактическое мероприятие прошло на территории Среднеахтубинского лесничества.