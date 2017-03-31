В Волгоградской области объявили о начале пожароопасного сезона

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, в этот период местным жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву, кроме того, могут действовать ограничения на посещение лесов.

В облкомитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии напоминают, что за нарушение правил волгоградцам грозит штраф от 1 500 до 4 000 рублей и более при объявлении особого противопожарного режима.

В ведомстве также отметили, что в регионе проводятся учения по тушению ландшафтных пожаров. В пятницу, 31 марта, профилактическое мероприятие прошло на территории Среднеахтубинского лесничества.