В Шотландии заметили оленя с розовым бюстгальтером на рогах. Фото
Животное ходило вместе с другими оленями возле одного из поселений на полуострове Эпплкросс.
Животное ходило вместе с другими оленями возле одного из поселений на полуострове Эпплкросс.
Скорее всего, олень сдернул бюстгальтер рогами, когда проходил под бельевой веревки, на которой сушилась одежда, сообщает BBC.
По словам местных жителей, олени постоянно спускаются к поселку с близлежащих холмов в поисках пищи.
Ранее сообщалось, что в Шотландии заметили бродившего по полям черного кота размером с крупную собаку.