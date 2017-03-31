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17:14 (мск), источник: NewsKo

Пермский ТЮЗ покажет в Москве два спектакля

Союз Театральных Деятелей РФ пригласил коллектив Пермского ТЮЗа во главе с его художественным руководителем народным артистом РФ, лауреатом премии правительства России и Национальной премии «Арлекин» Михаилом Скомороховым на гастроли в Москву.

На сцене Московского ТЮЗа 10 и 11 апреля будут показаны два пермских спектакля: «Господа Головлевы» и «Продавец дождя».

В частности, 10 апреля москвичи увидят семейную драму «Господа Головлевы». Спектакль исследует природу того, что неумолимо отдаляет людей друг от друга. В центре внимания авторов — Арина Головлева с ее исступленным желанием наилучшим образом устроить свой дом, обеспечить будущее своего рода. И вроде бы добивается успеха: могущество головлевского рода неоспоримо. Но когда цель, как кажется, достигнута, выясняется, что она была иллюзорной, что все потеряно, а жизнь, своя собственная и близких, была бессмысленно принесена в жертву.

11 апреля — «Продавец дождя» — спектакль, поставленный по известной бродвейской пьесе Р. Нэша. Зрители перенесутся в США. Засуха. Гибнут посевы, нечем кормить скот. Жара не только раскалила землю, но и обострила отношения в семье фермера Карри. Героев охватывает отчаянье. Поворотным моментом становится появление Старбака, человека загадочного и странного, обещающего сотворить настоящий ливень. Однако он дарует семье гораздо больше, чем просто дождь.

Гастроли в Москве состоятся при поддержке Министерства культуры Пермского края.

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